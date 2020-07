Schneller und umkomplizierter erreichbar: ErÃ¶ffnung des SWG Servicecenter in der KlingenbrunnstraÃŸe

SCHWEINFURT – Ab Dienstag, 14.07.2020, eröffnet das neue Servicecenter der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt.

Das SWG Servicecenter befindet sich in der Geschäftsstelle der SWG in der Klingenbrunnstraße 13, in Schweinfurt. Mieter und Kunden können die SWG so noch schneller und unkomplizierter sowohl telefonisch als auch persönlich erreichen.

Neu für den Kunden sind die durchgehenden Öffnungszeiten und dass es nur noch eine Nummer für alle Anliegen gibt. Ab dem 14.07.2020 erreichen Kunden die SWG bei sämtlichen Fragen rund um ihr Mietverhältnis, ihre Wohnung oder im Schadensfall unter der Rufnummer 09721 726 – 0.

Das neue SWG Servicecenter zu folgenden Geschäftszeiten sowohl persönlich als auch telefonisch zu erreichen:

Montag bis Mittwoch 08:00 – 16:30 Uhr

Donnerstag 08:00 – 17:00 Uhr

Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Wohnungsinteressenten erreichen das Vermietungsteam entweder telefonisch oder persönlich zu folgenden Zeiten:

Montag 08:00 – 12:30 Uhr

Donnerstag 13:00 – 17:00 Uhr

Das neue Servicecenter der SWG bietet den Kunden kürzere Warte- und durchgehende Öffnungszeiten und eine flexiblere Kundenbetreuung – und all das regional vor Ort.