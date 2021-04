„Schu bi du…“, die SchuhÃ¤ndler singen und Ã¶ffnen wieder – auch in Schweinfurt

„Schu bi du…“, die Schuhändler singen und öffnen wieder – auch in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Mücke macht´s möglich: Der fränkische Schuhriese mit Hauptsitz in Forchheim, aber auch einer Filiale in Schweinfurt strengte zusammen mit dem Einkaufsverband eine Normenkontrollklage an – und hatte Erfolg: Seit heute, 1. April, kein Scherz, dürfen alle Schuhhändler im Freistaat Bayern wieder öffnen.

„Das Versagen der Corona-Politik um Merkel und Söder hat ihre nächste berechtigte Niederlage durch die Justiz bekommen“, sah schon am Mittwoch mit Axel Schöll (auf dem Bild) ein weiterer Schweinfurter Schuhändler darin „eine schallende Ohrfeige für Söder, den Dauerlockdownschwätzer. Der soll schauen, wo die Infektionen wirklich passieren.“ Schöll kündigte an, dennoch mit dem Einzelhandelsverband weiter zu kämpfen für die Öffnung aller Handelsgeschäfte. „Denn hier hat sich keiner angesteckt und wird sich keiner anstecken. Dafür werden alle Händler sorgen.“

Und zwar durch ein Hygienekonzept mit Desinfektion und dem Tragen von FFP2-Masken. Und weil man auf 10 Quadratmeter nur einen Kunden lässt. „Wir machen sogar 20 qm pro Kunde, um weiter einen Beitrag zu leisten zum Schutz“, sagt Schöll für sein Geschäft. Und hofft nun auf ein gutes. Denn es ist Frühling, da braucht man (und vor allem frau) neue Schuhe…