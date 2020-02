Schweinfurter Berufsfachschule fÃ¼r Pharmazeutisch-technische Assistenten des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks Ã¶ffnet ihre TÃ¼ren

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die Berufsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistenten des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Schweinfurt lädt am Samstag, 8. Februar 2020 zum Tag der offenen Tür ein. Dieser findet von 10:00 bis 14:00 Uhr am Markt 12 – 18 (Eingang Hellersgasse) statt.

Besucher können sich über die Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistenz informieren, die Labore und Unterrichtsräume ansehen sowie Mitarbeiter und Schüler kennenlernen. Während Schulleitung und Lehrer über den Ablauf einer Bewerbung, Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und berufliche Perspektiven informieren, stellen die PTA-Schüler die Lehrinhalte der einzelnen Fächer anschaulich vor.

Die Botaniker geben Einblicke in das große Thema der Heilpflanzen. Wie Substanzen geprüft werden, wird im Chemielabor gezeigt. Wer möchte, kann sogar selbst aktiv werden und sich im Galeniklabor in der Herstellung versuchen.

Das DEB informiert auch über den sogenannten Gesundheitsbonus in Bayern. Seit 2019 übernimmt der Freistaat das Schulgeld.

Bewerbungen werden durchgängig angenommen und können zum Tag der offenen Tür persönlich abgegeben werden.

DEUTSCHES ERWACHSENEN-BILDUNGSWERK

gemeinnützige Schulträger-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Staatlich genehmigte private Berufsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistenten

Markt 12 – 18 (Eingang Hellersgasse)

97421 Schweinfurt

TEL +49(0)9721|38 70 98-0

FAX +49(0)9721|38 70 98-9

MAIL schweinfurt@deb-gruppe.org

WEB www.deb.de

FB www.facebook.com/DEBSchweinfurt

Foto: DEUTSCHES ERWACHSENEN-BILDUNGSWERK