Shitstorm fÃ¼r die Stadtgalerie: Keine Infos, ob Drogeriemarkt und Apotheke noch geÃ¶ffnet haben

SCHWEINFURT – Vom Dienstag, den 17. März, stammt die letzte Information in den sozialen Medien von der Stadtgalerie Schweinfurt. Dort kündigte man damals an: „Liebe Community, wir werden euch in Kürze in unseren Online-Kanälen darüber informieren, welche Shops und Dienstleistungen im Center für euch geöffnet bleiben.“ Seitdem: Stille!

„Wir stehen im ständigen Austausch mit den örtlichen Behörden und bitten um Verständnis, dass es aufgrund der aktuell dynamischen Lage zu Veränderungen kommen kann. Unser aller Gesundheit und gleichzeitig die weitere Versorgung haben für uns oberste Priorität“, heißt es noch immer als Nachricht der Verantwortlichen. Auf der Homepage weist ein Countdown auf die nächste Öffnung Montag um 9.30 Uhr hin.

Gleichzeitig hat man angeblich neue Öffnungszeiten seit dem 19. März: Zu lesen ist, dass man am Montag bereits um 8 Uhr öffnet und dafür bereits um 18 Uhr schließt… Ja, was stimmt denn nun?

Der dm-Drogeriemarkt und die Medicon-Apotheke scheinen also weiter aufzumachen? Oder doch nicht? Lohnt es sich, ein riesiges Center für zwei Geschäfte zu öffnen? Das Schweigen der Verantwortlichen auf Facebook oder der eigenen Seite im Internet hat in den sozialen Medien seit letzten Dienstag für einen unglaublichen Shitstorm gesorgt.

Die Schweinfurter können es einfach nicht verstehen, dass ein großes Einkaufscenter anscheinend weiter seine Türen öffnet. Allerdings zeigen Bilder vom Donnerstag bereits abgesperrte Gastronomiebereiche und eine Rolltreppe außer Betrieb. Warum sich freilich die Verantwortlichen letztmals am Dienstag um 10.40 Uhr öffentlich äußerten und seitdem keine Hinweise mehr kamen, ob Drogeriemarkt und Apotheke nun geöffnet bleiben, wirkt nach außen natürlich nicht gerade professionell…

