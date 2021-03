Sparkasse Schweinfurt-HaÃŸberge spendet fÃ¼r Bauzaun-Kunstprojekt der HaÃŸfurter â€žFreien Waldorfschule in den Mainauenâ€œ

Sparkasse Schweinfurt-Haßberge spendet für Bauzaun-Kunstprojekt der Haßfurter „Freien Waldorfschule in den Mainauen“

HASSFURT – Seit September 2020 wird fleißig am neuen Schulgebäude der Haßfurter Freien Waldorfschule in den Mainauen gebaut. Neben Klassenzimmern entstehen im Neubau auch eine Küche mit Mensa, einige Fachräume sowie Räume für die Mittagsbetreuung.

Rund um den Neubau entstand die Idee, den Bauzaun um die Baustelle mit einem Schüler-Kunstprojekt zu verschönern. Die Leitung des Projektes übernahm die in Rostock geborene, freischaffende Künstlerin Hannelore Heider, die den Zaun gemeinsam mit Schülerinnen der 11. Klasse gestaltet hat. Die in Franken lebende Künstlerin studierte an der renommierten Kunsthochschule Berlin-Weißensee Kunst und Architektur.

Die Sparkasse war von Anfang an in die Finanzierung eingebunden. „Wir begleiten die Waldorfschule gerne als Finanzpartner bei diesem Großprojekt. Da war es für uns naheliegend, auch das Kunstprojekt mit einer Spende zu fördern“, so Vorstandsmitglied Berthold Stahl.

Timo Zirnsak, Marktgebietsleiter Firmenkunden der Sparkasse und Gregor Härty vom Gründungskreis der Freien Waldorfschule freuten sich mit den Schülerinnen und Vorstandsmitglied Berthold Stahl über die gelungene Gestaltung im „typischen Sparkassen-Rot“.

Schulleiterin Annette Achilles, die zum Fototermin nicht anwesend sein konnte, ließ ihren herzlichen Dank an die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge für die tolle Unterstützung der Aktion ausrichten.

Das Foto (© Freie Waldorfschule in den Mainauen) zeigt von links: Berthold Stahl (Vorstandsmitglied Sparkasse Schweinfurt-Haßberge), Timo Zirnsak (Marktgebietsleiter Firmenkunden Sparkasse Schweinfurt-Haßberge), Lara Koppitz (Schülerin), Hannelore Heider (projektleitende Künstlerin), Aileen Ehrlich (Schülerin), Silke Deuber (Lehrerin und Vorständin) und Gregor Härty (Gründungskreis Waldorfschule). Auf dem Foto fehlt: Rachel Hoppe (Schülerin)