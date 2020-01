â€žStadtwerbungâ€œ ist neu und fÃ¤llt sofort ins Auge: Schweinfurter Agentur L 19 bietet mit Boards, Plakaten und Flyerverteilung Werbung aus einer Hand an

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Lobhudelei zählt nicht zu den vielen guten Charaktereigenschaften von Jürgen Dahlke. Die „Stadtwerbung“, die neue Marke der Schweinfurter Agentur L19, nennt der unermüdliche Motor der Schweinfurter Disharmonie aber dann doch „eine wirklich tolle Sache“.

Rund 250 Veranstaltungen bietet die Kulturwerkstatt jährlich an. Im Programmheft wird für Comedy, Livemusik, Kabarett und Theater geworben, in drei Ausgaben pro Jahr, jeweils 10000 Stück. Um die Verteilung der Hefte muss sich die Disharmonie seit kurzem nicht mehr kümmern. Das macht jetzt die Agentur vom Honky Tonk®-Erfinder und Stadtfest-Veranstalter Ralf Hofmann und Mitgeschäftsführerin Stephanie Haverkamp.

„Stadtwerbung“ (www.stadtwerbung-schweinfurt.de) hat im November 2019 los gelegt – mit so genannten „Boards“. In praktisch jeder Stadt mit über 100.000 Einwohnern sind solche Boards längst Teil des Stadtbildes, dort vor allem in der Gastronomie und in öffentlichen Einrichtungen. Hofmann und Haverkamp sind nach guten Gesprächen mit einem Anbieter aus Deutschlands Norden zu der Erkenntnis gekommen: Das machen wir in Schweinfurt auch.

Nach drei Monaten Testlauf steht fest: Es funktioniert. An anfangs 40 Standorten in der Stadt wurden die regalähnlichen Werbeständer „überall dort aufgestellt, wo sich viele Menschen aufhalten“. Die Boards nennt Hofmann „eine total günstige Form, um Werbemittel auf eine andere als bisher bekannte Art und Weise zu präsentieren und effektiv an den Mann und die Frau zu bringen“. Inzwischen gibt es zahlreiche, regelmäßige Kunden – Veranstalter, Einrichtungen, Firmen-, „Tendenz steigend“, weiß Haverkamp.

Im Angebot sind drei Größen. Die CityBoards, das begehrteste Format, bieten in acht Etagen Platz für bis zu 50 Anbieter. Die beiden unteren Fächer sind etwas größer aber ausreichend für beispielsweise die Programmhefte der Disharmonie. Weil jede Woche „aufgefüllt“ wird, reicht der Platz aus.

Eines der CityBoards steht in der Sportheim-Gaststätte der Freien Turnerschaft in der Gartenstadt. Der Kult-FTSler Ernst Gehling nennt die neuen Werbe-Boxen „einen großartigen Service für unsere Mitglieder und Gäste“. Er sagt: So was hat gefehlt, weil man auf einen Blick viele Informationen zu wichtigen Ereignissen und Angeboten in unserer Stadt erhält. Platzsparender sind die HängeCityBoards, präsentes Tool für Printwerbemitteln aller Varianten sind sie dennoch.

Die RegioBoards findet der Konsument ebenso an viel besuchten Orten auf Theken, im Kassenbereich u.ä., beispielsweise in der Hotellerie, im Einzelhandel, in Gasthäusern und vielen Freizeiteinrichtungen. „Die Medienlandschaft hat sich verändert mit der Folge eingeschränkter Möglichkeiten, auf Veranstaltungen hinzuweisen“, erklärt Hofmann die erfreuliche Resonanz bei allen Beteiligten.

Die Kosten? Schon mit rund 200 Euro ist ein Veranstalter oder eine Firma einen Monat lang „in den wichtigen und frequenzstarken Orten vertreten“, schildert Hofmann. Die Boards werden wöchentlich bestückt, kontrolliert und sind somit immer „up-to-date“. Durch den Dokumentationsservice kann jeder Kunde zudem die Verteilung seiner Werbung an jedem Standort online nachprüfen.

Die Agentur setzt ein Verteiler-Team ein, das in Schweinfurt umweltfreundlich mit einem E-Lastenrad unterwegs ist. Die großteils Studenten und Schüler sind auch deshalb so zuverlässig und engagiert, weil die Bezahlung vergleichsweise gut ist, weit weg vom Mindestlohn. „Wir wollen Leistung und die hat ihren Preis“, sagt Hofmann.

Jetzt auch Verteilung im Landkreis und an freien Stellen in Schweinfurt

Früher als geplant erweitert die Agentur nun schon im Frühjahr das Portfolio der „Stadtwerbung“. Zum einen ist das die Verteilung von Flyern, Foldern und Programmheften an freien Stellen in der Stadt und im Landkreis. Zum zweiten die Geschäftsplakatierung. In der Stadt sind anfangs 50 Geschäfte einverstanden, dass Veranstaltungsplakate in ihrem Schaufenster oder im Eingangsbereich aufgehängt werden. Hinzu kommen im Kreis rund 80 Standorte für die freie Plakatierung. Hofmann dazu: „Als Veranstalter hatten wir immer Probleme, Werbemittel zuverlässig in Stadt und im Landkreis platziert zu bekommen. Das ging offensichtlich vielen anderen auch so.“ Daher erkläre er sich die große Nachfrage.

Und: Wer werben will, aber (noch) keine Plakate hat, dem hilft die Agentur bei Grafik-Design, Gestaltung, Layout und Druckabwicklung.

Hofmann und Haverkamp waren vom Erfolg überzeugt, sind über das hohe Interesse aber positiv überrascht. Wegen sich häufender Nachfragen aus anderen Städten und Landkreisen denkt die Agentur schon jetzt über eine Ausweitung der Stadtwerbung nach, was letztlich auch wieder dem Schweinfurter Veranstalter zugutekommt. Erste Gespräche fanden schon statt.

Informationen www.stadtwerbung-schweinfurt.de

Auf den Fotos:

* Ralf Hofmann (L19 GmbH) und Ernst Gehling (FTS) am CityBoard in der Vereinsgastätte der Freien Turner

* Neu im Stadtbild Schweinfurt: CItyBoard im Konferenzzentrum Schweinfurt Maininsel, ein HängeCItyBoard im Jugendgästehaus am Main, RegioBoards im Brauhaus am Markt

Foto und Bildrechte: L19 GmbH