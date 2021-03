Technische Bildung fÃ¼r SchÃ¼lerinnen in den Osterferien: Digitales MÃ¤dchen fÃ¼r Technik-Camp mit SKF in Schweinfurt

Technische Bildung für Schülerinnen in den Osterferien: Digitales Mädchen für Technik-Camp mit SKF in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Trotz der Pandemie wollen und müssen Jugendliche an ihre berufliche Zukunft denken. Berufsorientierung in den Schulen aber auch außerhalb der Schulzeit spielt deshalb eine große Rolle und sollte weiterhin ermöglicht werden. Eine Gelegenheit für Schülerinnen zwischen 12 und 14 Jahren bietet sich dazu in den anstehenden Osterferien mit dem kostenfreien digitalenMädchen für Technik-Camp mit der SKF GmbH in Schweinfurt, dem Marktführer im Wälzlagergeschäft.

Vom 29.3. bis 1.4. erleben Teilnehmerinnen dort die Welt der technischen Berufe, bauen ein Windrad und einen Roboter und erfahren mehr über eine Ausbildung bei der SKF GmbH.

„Gemeinsam mit dem Unternehmen haben wir in Anbetracht der aktuellen Situation ein digitales Programm für die Mädchen auf die Beine gestellt“, berichtet Projektleiterin Madlen Rast von der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0 im bbw e.V. „Das Ferienprojekt stärkt nicht nur die Technikkompetenz, sondern trainiert auch Teamwork, Eigenverantwortung und Kommunikationsfähigkeit.“

Online-Anmeldung noch bis 21.03.2021 möglich

Bis zum 21. März können sich 12- bis 14-jährige Mädchen ganz einfach online für das Camp bewerben: www.tezba.de/projekte/maedchen-fuer-technik-camp/jetzt-online-bewerben/.

Das kostenfreie Camp findet ausschließlich digital statt. Die Teilnehmerinnen brauchen nur eine stabile Internetverbindung, das nötige Material wird ihnen vorab zugeschickt. Mit Unterstützung von Auszubildenden und Ausbilder*innen bauen die Mädchen ein Windrad und einen Roboter und erhalten Einblicke in die Ausbildungsberufe der Elektronikerin und Mechatronikerin.

Brücken bauen

Hinter den Mädchen für Technik-Camps stehen das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. und die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm. Das Camp ist eines von 16 Projekten und Angeboten der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0, die auch vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert wird.

Über Technik – Zukunft in Bayern 4.0

20 Jahre Technik – Zukunft in Bayern 4.0: Seit dem Jahr 2000 verfolgt die Bildungsinitiative das Ziel, Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern. In vielen Projekten – vom Kindergarten- und Schulalter bis zum Übergang in Ausbildung oder Studium – soll das Interesse der Teilnehmer*innen für technische, naturwissenschaftliche und digitale Zusammenhänge geweckt werden. Möglich machen das die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm (Hauptförderer) und ‚Wirtschaft im Dialog‘ im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. (Träger). Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fördert ebenfalls die Initiative.

Weitere Informationen: www.tezba.de

Über das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. wurde 1969 von den Bayerischen Arbeitgeberverbänden gegründet und ist gemäß seiner Satzung im gesellschaftspolitischen Auftrag tätig. Die gemeinnützige Organisation ist heute eines der größten Bildungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach des bbw e. V. sind 17 Bildungs-, Integrations- und Beratungsorganisationen mit rund 10.500 Mitarbeiter*innen tätig – vor allem in Bayern, aber auch bundesweit sowie international in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Das bbw bietet sowohl frühkindliche Betreuung, Aus- und Weiterbildung für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen als auch ein Studium an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. Zum Portfolio gehören zudem Dienstleistungen wie Zeitarbeit und eine Transfergesellschaft