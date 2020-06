Thorsten Grimm, Bezirksvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Unterfranken, wurde zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der DPolG Bayern gewÃ¤hlt

Teilen Facebook

PFAHLDORF / SCHWEBHEIM – Im Rahmen der Landeshauptvorstandssitzung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bayern am 08./09. Juni in Pfahldorf bei Kipfenberg wurde der unterfränkische Bezirksvorsitzende Thorsten Grimm aus Schwebheim zum stellvertretenden Landesvorsitzenden in Bayern gewählt.

Die DPolG Bayern ist die mit Abstand mitgliederstärkste polizeiliche Berufsvertretung in Bayern und vertritt die Belange von 22.000 Beamten/-innen und Angestellten.

Die Nachwahlen an der Spitze der DPolG Bayern waren notwendig geworden, nachdem der bisherige Landesvorsitzende Rainer Nachtigall Ende März die Leitung des Bayerischen Beamtenbundes (BBB) übernommen hatte und somit satzungsgemäß zurücktreten musste.

An die Spitze der DPolG Bayern wurde nun der Oberfranke Jürgen Köhnlein gewählt, bisheriger Stellvertreter in Bayern. Neben Thorsten Grimm wurde auch noch Stefan Kemptner (Oberbayern Nord) zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Zudem wurde mit Christian Kiener (Oberpfalz) noch ein weiteres Mitglied in den Landesvorstand gewählt.