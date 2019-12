VerlÃ¤ssliche Partner seit 20 Jahren: Johanniter in Schweinfurt gewinnen erneut die Ausschreibung fÃ¼r den Linienfahrdienst der Lebenshilfe

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Seit 20 Jahren – seit genau 14. September 1999 – übernimmt die Johanniter Unfall-Hilfe e. V. in Schweinfurt den Fahrdienst für die zwei Fördereinrichtungen der Lebenshilfe in Schweinfurt. Derzeit sind über 50 Busse im Einsatz, mit denen täglich fast 300 Kinder und Jugendliche zu ihren Schulen gefahren werden. Das ist zum einen die Franziskusschule in Schweinfurt sowie zum anderen das Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung in Schonungen.

Sicherheit und eine individuelle Betreuung der Fahrgäste haben höchste Priorität. Daher liegt es den Johannitern am Herzen, dass das Fahrpersonal die Beeinträchtigungen ihrer Fahrgäste kennt. Die aktuell über 130 Fahrer, Fahrerinnen und Begleitpersonen werden daher kontinuierlich geschult, um den Fahrgästen im Alltag die richtigen Hilfestellungen geben zu können. Um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, werden diese zu Hause abgeholt und auf dem Schulgelände direkt in die Hände des Schulpersonals übergeben. Mit dem Linienfahrdienst tragen die Johanniter nicht nur dazu bei, dass die jungen Fahrgäste sicher in die jeweiligen Fördereinrichtungen kommen, sie fahren sie auch an Schulen, in denen der übliche Regelunterricht stattfindet. „Die Vorfreude der Kinder und Jugendlichen auf den Unterricht, kann man regelrecht spüren.“, so Michael Koch, Fahrdienstleiter der Johanniter in Schweinfurt. „Der Inklusionsgedanke wird bei uns gelebt und weitergetragen.“

Selbstverständlich spielt auch die Sicherheit und die Ausstattung der Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Anfangs noch mit Rampen ausgestattet besitzen die Rollstuhlbusse mittlerweile Lifte, mit denen Rollstühle noch sicherer in die Fahrzeuge gehoben werden. Alle Busse der Johanniter sind damit gemäß DIN 75078 Teil I und II ausgestattet. Im Fahrdienst ist seit Jahren ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN:ISO 9001 etabliert und auch das TÜV/Dekra-Qualitätssiegel „Sichere Personen- und Krankenbeförderung“ haben die Johanniter erfolgreich erhalten.

Auch 2019 mussten sich die Johanniter erneut einer Ausschreibung des Fahrdienstes stellten. Glücklicherweise übernehmen die Johanniter auch die nächsten vier Jahre wieder die Touren der Lebenshilfe. „Dass eine Einrichtung seit so vielen Jahren die selbe Beförderung nutzt, ist nicht selbstverständlich und daher etwas ganz Besonderes für beide Seiten!“, freut sich Koch.

Die Dienststelle Schweinfurt sucht durch altersbedingten Wechsel immer wieder Personal für den Fahrdienst und somit die Beförderung von Kindern und Jugendlichen am Morgen zur Schule und am Nachmittag nach Hause. Für die Mitarbeiter gibt es kostenlose Erste-Hilfe-Kurse und Fahrsicherheitstrainings. Die Bezahlung erfolgt nach Tarif und die Arbeitszeiten werden nach den Vorgaben für den Mindestlohn durch die Zollbehörden vergütet. Bei Interesse wenden Sie sich bitte per E-Mail an michael.koch@johanniter.de oder unter der Telefonnummer 09721-19214.

Auf dem Bild von links: Gabriele Kayser und Susanne Guhr (Fahrerinnen; Johanniter Schweinfurt), Michael Koch (Leiter Fahrdienste; Johanniter Schweinfurt) und Thomas Kötzel (Schulleiter; Lebenshilfe Schweinfurt, Förderzentrum Schonungen) mit den Schülern Leon und Dominik.

Bild: Uwe Müller/Johanniter