Wechsel im Team der SKF GeschÃ¤ftsleitung: JÃ¶rg Wuttke folgt auf Friedrich Burger

SCHWEINFURT – Der bisherige Werkleiter Wilhelm-Friedrich Burger wechselt zu SKF Lubrication Systems Germany GmbH und übernimmt ab 1. August die Funktion Manager Global Operations innerhalb der Industrial Technologies/Lubrication. Mit dem Wechsel scheidet der 50jährige aus der Geschäftsleitung der SKF GmbH aus. Der Dienstsitz Burgers, der 1989 bei SKF in Schweinfurt als Dualer Student begann, bleibt in der Kugellagerstadt.

Sein Nachfolger in der Werk- und Geschäftsleitung der SKF GmbH wird Jörg Wuttke. Der Produktionsfachmann kam vor gut einem Jahr als Werkleiter zu SKF an den Standort in Lüchow. Der 51jährige Manager ist gelernter Dreher, hat Maschinenbau im Fachbereich Produktionstechnik studiert und trug bereits in verschiedenen Unternehmen auch international Verantwortung für Produktionswerke. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers wird er in Personalunion neben Schweinfurt auch das Werk in Lüchow führen.

Franz Heinen (58) ist bei SKF der neue Leiter Automotive Sales Europe und Leiter Automotive Sales Germany, Austria and Eastern. Gleichzeitig wurde er zum Mitglied der Geschäftsleitung der SKF GmbH ernannt. Sein Vorgänger Markus Justus hat eine neue berufliche Herausforderung außerhalb der SKF angenommen. Franz Heinen ist seit 2007 im Unternehmen und war zuletzt Director Performance and Strategic Development innerhalb des Bereichs Automotive & Aerospace.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jörg Wuttke und Franz Heinen hervorragende Fachleute gewinnen konnten“, so Martin Johannsmann, Vorsitzender der Geschäftsführung und Country Manager Deutschland. „Gerade im derzeit extrem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld brauchen wir ihre Erfahrungen, ihren Sachverstand und ihre Managementfähigkeiten.“

Unser Bild zeigt von links: Franz Heinen, Jörg Wuttke und Wilhelm-Friedrich Burger

Fotos: SKF