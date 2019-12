Wirtschaftsjunioren Schweinfurt sind mit einem Bus im Design des Berufsinformationstages unterwegs

Teilen Facebook

SCHWEINFURT STADT UND LAND – Seit Montag, den 16.12.2019 ist auf den Straßen in Schweinfurt sowie im Schweinfurter Landkreis ein Bus der Wirtschaftsjunioren Schweinfurt im Design des Schweinfurter Berufsinformationstages unterwegs. Ausbildung gesucht?

Von A wie Außenhandelskaufmann bis Z wie Zerspanungsmechaniker: Ein Einblick in die Arbeitswelt erleichtert die Berufsorientierung!

Der Berufsinformationstag zeigt einen breiten Querschnitt der Berufsbilder in der Region und dient künftigen Schulabgängern als Entscheidungs­hilfe bei der zukünftigen Berufswahl. Zahlreiche regional ansässige Firmen, Institutionen und Schulen präsentieren auf einer Ausstellungsfläche von 2.400 qm vielfältige Ausbildungsberufe, sowie schulische Alternativen und stehen für Rede und Antwort zur Verfügung. Parallel zu den praxisbezogenen Informationsständen gibt es hilfreiche Vorträge, Übungen und einen Bewerbungsmappencheck. Selbstverständlich alles kostenfrei!

Vorgestellt werden Berufe aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Gesundheit, Hand­werk, EDV und Informationstechnik, sowie kaufmännische und industrielle Ausbildungsmöglichkeiten. Darüber hinaus lernen Schüler in informativen Workshops, sich richtig zu bewerben und sich auf Vorstellungsgespräche und den Berufseinstieg vorzubereiten. Wer Interesse an den Berufsbildern und Workshops zeigt, dem winken bei unserem Gewinnspiel attraktive Sachpreise und Gutscheine.

Schüler und Eltern erfahren Wichtiges und Wissenswertes von Berufsanfängern und Aus­bildern über verschiedene Berufe, Tätigkeits­felder und deren Rahmenbedingungen. Bei der Entscheidung zur Berufswahl sollten auch die Eltern einbezogen werden, denn viele Firmen suchen den Kontakt zu Beiden!

Die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt haben diese Messe initiiert, um einen engeren Kontakt zwischen Schule und Wirtschaft zu ermöglichen. Tausende von Besuchern nutzen diese Gelegenheit seit vielen Jahren. Sie rufen auf: „Liebe Eltern, nutzen auch Sie den Schweinfurter Berufsinformationstag um die Zukunftsgestaltung Ihrer Kinder aktiv zu unterstützen.“

Nicht vergessen: Der Eintritt ist frei!

Zusammen mit den 5 Hauptsponsoren, Bundeswehr, MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Riedel Bau GmbH & Co. KG, Netlands EDV Consulting GmbH und VINTIN GmbH, bewerben die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt die bekannte Ausbildungsmesse auf der Schweinfurter Maininsel, welche am Samstag, den 14.03.2020von 10-15 Uhr erneut stattfinden wird. Der Ziehharmonika Bus fungiert als eine von vielen Werbemaßnahmen, um die Messe in den Fokus der Azubi-Zielgruppe zu setzen.

Foto: Claudia Löwinger

Text: Christina Bräutigam