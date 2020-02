Wo Handwerk â€žgoldenen Bodenâ€œ hat: Emil Frey Mainfranken als â€žClassicPartnerâ€œ zertifiziert

Teilen Facebook

WÜRZBURG – Die EF Autocenter Mainfranken GmbH in Würzburg ist seit Januar 2020 zertifizierter Ansprechpartner für die Reparatur und Restaurierung von Young- und Oldtimern.

Wer mag sie nicht? Scheckheftgepflegte Oldtimer aus den 1950 und 60er Jahren sind wahrlich ein Blickfang und wecken schnell das Interesse von Autoliebhabern. Umso besser, wenn man die Kompetenz und Erfahrung darin hat, aus altehrwürdigen Vehikeln einen technisch und optisch einwandfreien „Hingucker“ zu machen.

Seit vielen Jahren bietet Emil Frey Mainfranken in Würzburg eine fachgerechte Reparatur und Instandhaltung von Oldtimern an. In Mitarbeiter Andre Walter hat das Unternehmen einen handwerklichen Profi auf diesem Gebiet. Seit Beginn des neuen Jahres ist das Autohaus als offizieller „Mercedes-Benz ClassicPartner“ zertifiziert.

Was bedeutet das in der Praxis? Die Leistungen für die „Klassiker“ aus dem letzten Jahrhundert erstrecken sich von der Wartung und Instandsetzung von Motor, Getriebe, Vergaser und sämtlicher anderer Bauteile bis hin zur „Reanimation“ von Scheunenfunden. Daneben erstellt man Wertgutachten. Außerdem bietet Emil Frey Mainfranken Oldtimergutachten für H-Kennzeichen an.

Wen möchte man ansprechen? Fragt man Raik Lohrengel, Serviceleiter bei Emil Frey Mainfranken in Würzburg, Schweinfurt und Gerolzhofen, nach der Zielgruppe, antwortet er: „Wir wollen mit diesem edlen Handwerk alle Besitzer und Liebhaber von Mercedes-Benz Klassikern ansprechen, egal ob von Youngtimern oder von Oldtimern.“

Dass der Mercedes-Benz Vertreter Emil Frey Mainfranken diese Dienstleistung seit mehreren Jahren anbietet, doch nur wenige Autofans bislang davon wussten, soll sich nun ändern. So stieg in den letzten Jahren die Nachfrage nach Wartung und Instandhaltung von Young- und Oldtimern bei dem Autohaus in der Randersackerer Straße deutlich an. „Deshalb war es für uns wichtig, dass wir mit der „ClassicPartner Zertifizierung“ auch offiziell unser Angebot weiter professionalisieren“, sagt Raik Lohrengel.

„Wir wollen die Freude und Leidenschaft der Besitzer erhalten“

Ein weiterer Grund für die Zertifizierung: „Wir wollen uns natürlich so breit wie möglich aufstellen, um mit einem umfassenden Leistungsportfolio so viele Kunden wie möglich fachgerecht zu betreuen“.

Den Blick hat man bei Emil Frey Mainfranken bereits in die Zukunft gerichtet, der Plan für die nächsten Jahre hinsichtlich der Instandhaltung, Reparatur und Restauration von älteren Autos liegt in der Schublade: „Für unser Team aus Young- und Oldtimerspezialisten ist ein personeller Ausbau geplant: Unsere Auszubildende Laura Altenhöfer wird nach Abschluss ihrer Prüfung das Team um unseren Profi Andre Walter verstärken. Durch regelmäßige Schulungen zu den einzelnen Klassiker-Baureihen wird das Wissen unserer Experten stets erweitert und vertieft“.

Wen wundert es? Oldtimer werden immer mit einer gewissen Leidenschaft gepflegt, die Emotionen spielen hier eine sehr große Rolle – das gilt für jeden Hobby-Restaurator und Liebhaber solcher Fahrzeuge. Die Freude am eigenen Vehikel ist oft sehr groß, der Stolz des Eigentümers „fährt“ sprichwörtlich immer mit. Raik Lohrengel meint: „Mit unseren Leistungen wollen wir besonders die Freude und Leidenschaft der Besitzer an ihren Schmuckstücken erhalten“.

Auf dem Bild: Andre Walter kümmert sich um die einwandfreie Technik und Optik der „Oldies“. Foto: Emil Frey Mainfranken

Internet: www.mercedes-benz-efautocenter-mainfranken.de

Kurzporträt Emil Frey Mainfranken

Im August 2016 wurde die ehemalige Mercedes-Benz Niederlassung Mainfranken von der Emil Frey Gruppe übernommen und firmiert seitdem als EF Autocenter Mainfranken GmbH. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Zürich ist heute Europas größter Autohändler. Der Betrieb beschäftigt derzeit 336 Mitarbeiter an zwei Standorten in Würzburg sowie in den beiden Filialen in Schweinfurt und Gerolzhofen.

Vielseitig ist das Produktangebot: Emil Frey Mainfranken verfügt über Fahrzeuge aus allen Segmenten der Marken Mercedes-Benz und smart. Die Pkw-Standorte in Würzburg bieten sowohl den Verkauf von Neu- als auch von Gebrauchtfahrzeugen, sowie den dazugehörigen Werkstattservice und eine Fahrzeugvermietung. In Schweinfurt werden zudem Transporter und Lkws vertrieben und repariert. Der Standort in Gerolzhofen bietet Werkstattdienstleistungen für alle Sparten, sowie den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen.

So umfangreich das Angebot, so vielfältig ist die Kundenstruktur: Begeistern möchte man neben Privatpersonen aller Altersklassen ebenso Gewerbetreibende, bis hin zu Großkunden. Mit dem breiten Angebot an Kompaktfahrzeugen werden unter anderem gerne junge Erwachsene angesprochen. Das Kundeneinzugsgebiet erstreckt sich auf beinahe ganz Unterfranken.

Viel Wert legt Geschäftsführer Detlef Barthelmes auf die Tatsache, dass der Betrieb sich an Tarifvereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften gebunden fühlt und daher seine Mitarbeiter entsprechend vergütet.

Zum Selbstanspruch von Emil Frey Mainfranken gehören ein hochwertiges, attraktives und anspruchsvolles Produkt- und Leistungsangebot sowie eine effiziente Abwicklung von Kundenanfragen. Fachmännisch und sorgfältig bei der Beratung und bei der Ausführung von Werkstattleistungen, respektvoll und fair im Umgang mit Kunden und Lieferanten: Dieses Motto hat sich der Autohändler in Mainfranken auf die Fahnen geschrieben.

Routine und Tradition gehen bei Emil Frey Hand in Hand. Seit 1960 gibt es die Mercedes-Benz Niederlassung in der Randersackerer Straße in Würzburg.