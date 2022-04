Zertifizierte Naturkosmetik mit der Kraft der Hagebutte: Maintal Konfitüren geht mit Kosmetik-Start-up ROSE AND ANN neue Wege

HASSFURT – Im Herbst leuchten sie an Hecken, Böschungen und Waldrändern. Hagebutten, die Frucht der wilden Rose sind im Herbst nicht nur ein knallroter Farbtupfer, sondern sie sind auch wahre Wunderwerke der Natur. Die Leidenschaft für diese spezielle Frucht wurde Anne Feulner, der Geschäftsführerin vom Haßfurter Traditionshaus Maintal Konfitüren, bereits in die Wiege gelegt.

Schon ihr Urgroßvater spezialisierte sich auf die Herstellung von Produkten aus heimischen Hagebutten und gründete 1886 das Familienunternehmen Maintal Konfitüren, das heute in vierter Generation von Anne Feulner geleitet wird. Dabei ist die Liebe zur Hagebutte, die heute wie damals als Superfrucht für Gesundheit und Wohlbefinden gilt, immer geblieben. Und auch das nachhaltige Ziel, die Hagebutten zu 100 % zu verwenden.

Von der Idee zum Wildrosenöl bis zum ersten Produkt

Viele Jahre hat das Team um die Unternehmerin getüftelt, Geld und vor allem Herzblut investiert bis sie ihr Ziel erreicht haben. Wildgewachsene Bio-Hagebutten werden in der Manufaktur in Haßfurt entkernt, bei niedrigen Temperaturen schonend getrocknet und ein hochwertiges, kalt gepresstes Bio-Hagebuttenkernöl, auch Bio-Wildrosenöl genannt, gewonnen. Dieses zählt seit der Antike zu den Naturwundern der Haut- und Schönheitspflege.

Gründung der Naturkosmetikmarke ROSE AND ANN

Im ersten Schritt wurde das reine Öl in Fläschchen abgefüllt und im Werksverkauf am Standort in Haßfurt, sowie online verkauft. Im Hintergrund aber hat das Team an der Entwicklung einer effektiven Pflegeserie gearbeitet, mit dem hochwertigen Bio-Wildrosenöl als Quintessenz. „Über Hagebutten und deren positive Eigenschaften wusste unser Team schon sehr viel. Über die Haut, Hautpflege und Kosmetik mussten wir viel lernen. Dabei haben uns führende Experten unterstützt.“, so Anne Feulner. Entstanden ist ein effektives Pflegekonzept, das neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit rein natürlichen Inhaltsstoffen vereint. Dies war die Geburtsstunde des Start-ups ROSE AND ANN.

Hau(p)tsache natürlich

„Von Anfang an war für uns klar, dass wir eine hochwertige, zertifizierte Naturkosmetik in Bio-Qualität anbieten möchten. 100 % natürlich, vegan und made in Bavaria.“, so Anne Feulner. Aktuell besteht das ROSE AND ANN Sortiment aus fünf Hautölen: Ein Skin Care Öl als Basispflege und vier Wirkstoffprodukte, die für unterschiedliche Hautbedürfnisse entwickelt wurden. Das Besondere an den Wirkstoffölen ist die innovative Formel aus Bio-Wildrosenöl, ausgewählten pflanzlichen Stammzellen und natürlichen Wirkstoffen. Durch die rein pflanzlichen Roh- und Wirkstoffe soll die natürliche Selbstregulation der Haut angeregt und die Haut nachhaltig unterstützt werden. Selbstverständlich wurden alle ROSE AND ANN Hautöle von einem unabhängigen Institut dermatologisch getestet. Den Standard für echte und zertifizierte Bio-Naturkosmetik garantiert das weltweit anerkannte und unabhängige NATRUE-Siegel, das neben der Natürlichkeit der Inhaltsstoffe auch einen umweltfreundlichen Produktions- und Herstellungsprozess kontrolliert.

Positives Feedback hat die Gründerin von vielen Seiten erreicht. Jetzt wurde die Innovationskraft der Produkte und der Verpackung durch die unabhängige Jury des BSB Innovation Award 2022 bestätigt. Das Produkt ROSE AND ANN Natural Lifting wurde in den Kategorien „Innovativstes Naturprodukt“ und „Innovativste Verpackung“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

Die fünf Kosmetik-Produkte können im Maintal Werksverkauf und Onlineshop erworben werden. Im nächsten Schritt wird das Start-up Messebesuche und Kundengespräche nutzen, um die neue Naturkosmetik-Serie vorzustellen. Weitere Informationen zu ROSE AND ANN findet man unter: www.rose-and-ann.de

Hinter ROSE AND ANN steht Gründerin und Namensgeberin Anne, der die Leidenschaft für die herausragenden Eigenschaften der Wildrose in die Wiege gelegt wurde. Bereits ihr Urgroßvater spezialisierte sich auf die Herstellung von Produkten aus heimischen Hagebutten und gründete 1886 das Familienunternehmen Maintal Konfitüren. Anne führt die lange Tradition des Familienunternehmens Maintal als Geschäftsführerin nicht nur erfolgreich fort, sondern investiert mit ROSE AND ANN als innovative Naturkosmetikmarke auch nachhaltig in eine grüne Zukunft. Die Liebe und Faszination zur Hagebutte, die heute wie damals als Superfrucht für Gesundheit und Wohlbefinden gilt, ist immer geblieben. Und auch das Ziel, die Hagebutte zu 100 % zu verwenden. Schon länger hatte man erkannt: Die Hagebuttenkerne und ihre Inhaltsstoffe sind sehr kostbar. In der Manufaktur im bayerischen Haßfurt werden wildgewachsene Bio-Hagebutten entkernt und schonend getrocknet, um daraus ein hochwertiges, kalt gepresstes Bio-Hagebuttenkernöl, auch Bio-Wildrosenöl genannt, zu gewinnen – der Quintessenz für die Rose and Ann Hautöle.

Auf dem Foto: Anne Feulner, Gründerin und Namensgeberin des Naturkosmetik-Start-ups ROSE AND ANN.

Bild: Rose and Ann GmbH, Tabea Niebel