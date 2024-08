Callcenterbetrug – Erneut geht 5-stellige Summe verloren

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Donnerstag wurde eine Frau Opfer eines Telefonbetrugs und übergab einen höheren Geldbetrag an eine unbekannte Person. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Nachmittag erhielt die Frau einen Anruf von Betrügern, die vorgaben, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Polizeibeamten eine hohe Kaution gefordert. Gegen 18:30 Uhr übergab die Rentnerin in der Raiffeisenstraße eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme an eine weibliche Person, die danach in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt

Normale Statur, ca. 175 cm groß

Wellige, schulterlange blonde Haare

Trug eine braune Hose und ein braunes T-Shirt

Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben oder Hinweise zur Identifizierung der Abholerin geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.