Chill’n und Grill’n, entspannt in die Sommerferien

HASSFURT – Unter dem Motto „Chill’n und Grill’n, entspannt in die Sommerferien“ starteten die Kinder der BRK Mittags- und Ganztagsbetreuung am Dürerweg in Haßfurt ihr Ferienprogramm.

Gemeinsam bauten sie eine Chill-Out-Lounge im Garten, die über die Woche hinweg zu einer beliebten Entspannungsoase wurde. Zwei Pools sorgten an den heißen Sommertagen für Abkühlung, und wiederverwendbare Wasserbomben aus Schwämmen brachten zusätzlichen Wasserspaß.

Neben den kreativen Angeboten wie das Basteln von Glasabdeckungen aus Bügelperlen und Freundschaftsperlenarmbändern, stand auch das gemeinsame Zubereiten des Mittagessens im Vordergrund. Jeden Tag wurde passend zum Thema gegrillt – von Bratwürsten bis hin zu selbstgemachten Burgern und Putenspießen.

Das Ferienprogramm bot eine gelungene Mischung aus Bewegung, Kreativität und Erholung und unterstützte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.