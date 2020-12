39 Geheilte, nur fÃ¼nf neu Infizierte – aber der insgesamt 110. Corona-Tote in Stadt und Landkreis Schweinfurt

39 Geheilte, nur fünf neu Infizierte – aber der insgesamt 110. Corona-Tote in Stadt und Landkreis Schweinfurt

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, liegt die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt aktuell – Stand Montag, 28.12.2020, 13.45 Uhr – bei 3817 (Landkreis 2594 (+4) im Vergleich zum Vortag) / Stadt Schweinfurt 1223 (+1)).

39 Personen müssen laut dem Staatlichen Gesundheitsamt Schweinfurt derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, davon befinden sich 3 in intensivmedizinischer Behandlung. Das Gesundheitsamt Schweinfurt vermeldet einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit einem positiven Coronabefund. Dabei handelt es sich um einen 93-jährigen Mann mit Vorerkrankungen aus dem Landkreis Schweinfurt. Die Zahl der Todesfälle liegt somit bei insgesamt 110 (Landkreis 74 / Stadt Schweinfurt 36).

Zudem gelten 751 Menschen (Landkreis 561 / Stadt Schweinfurt 190) als Kontaktperson ersten Grades und sind derzeit in Quarantäne. Als geheilt gelten inzwischen 3379 Personen (Landkreis 2279 / Stadt Schweinfurt 1100). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Landkreis Schweinfurt den Berechnungen des RKI zufolge bei 103,9 (Stadt Schweinfurt 131,0).