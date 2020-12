42 neue Corona-FÃ¤lle in Stadt und Landkreis Schweinfurt, 681 Menschen in QuarantÃ¤ne, nur vier weitere Geheilte

42 neue Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Schweinfurt, 681 Menschen in Quarantäne, nur vier weitere Geheilte

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, liegt die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt aktuell – Stand Samstag, 26.12.2020, 13 Uhr – bei 3801 (Landkreis 2583 (+28) im Vergleich zum Vortag) / Stadt Schweinfurt 1218 (+14)).

32 Personen müssen laut dem Staatlichen Gesundheitsamt Schweinfurt derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, davon befinden sich 3 in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 109 (Landkreis 73 / Stadt Schweinfurt 36). Zudem gelten 681 Menschen (Landkreis 498 / Stadt Schweinfurt 183) als Kontaktperson ersten Grades und sind derzeit in Quarantäne.

Als geheilt gelten inzwischen 3306 Personen (Landkreis 2227 / Stadt Schweinfurt 1079). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Landkreis Schweinfurt den Berechnungen des RKI zufolge bei 123,0 (Stadt Schweinfurt 140,4).