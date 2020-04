Aus den Medien: Virologe Streeck zweifelt an der Richtigkeit der Corona-MaÃŸnahmen bei Lanz

Aus den Medien: Virologe Streeck zweifelt an der Richtigkeit der Corona-Maßnahmen bei Lanz

In Zeiten der Ausgangsbeschränkung hat man ja viel Zeit sich mit dem Internet zu beschäftigen. Ein sehr interessanter Beitrag vom ZDF aus der Sendung Markus Lanz ist uns dabei aufgefallen. Der Virologe Streeck hat Untersuchungen in den Haushalten von Heinsberg durchgeführt. Die Maßnahmen hält er für übertrieben. Seine Untersuchungen zeigen, dass kein lebendes Virus auf Türklinken, Smartphones oder gar Haustieren zu finden ist! Aus seiner Sicht hätte man andere Wege gehen können, als das komplette Leben und die Wirtschaft still zu legen!

20 Minuten, die sich lohnen anzuschauen!