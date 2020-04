Corona-Virus: Absage der 38. Schweinfurter Seniorenwochen, Wertstoffhof Ã¶ffnet wieder, Hinweise zum BÃ¼rgertelefon

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Der Vorstand des Seniorenbeirates der Stadt Schweinfurt hat die Absage der 38. Schweinfurter Seniorenwochen vom 9. Mai bis 12. Juni beschlossen. Reifliche Überlegungen und Abwägungen haben zu dieser drastischen Entscheidung geführt. Die Sicherheit der Bevölkerung steht an erster Stelle.

„Auf Grund der derzeitigen Lage sehen wir uns gezwungen, die geplanten Seniorenwochen abzusagen. Dieser Schritt fällt uns nicht leicht“, so der Vorsitzende Norbert Holzheid.

Viele der Veranstaltungsbesucher gehören zu den Risikogruppen und würden bei einer Durchführung einer größeren Gefahr ausgesetzt. Über weitere Vorgänge wird der Vorstand entscheiden und die Bevölkerung entsprechend informieren.

Der Seniorenbeirat bittet um Verständnis, da auch bekannt ist, wie wichtig es besonders für unsere älteren Mitbürger ist, die Begegnung und das Miteinander zu ermöglichen und zu fördern. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.

Bei Fragen zur Allgemeinverfügung bitte an Ordnungsämter wenden: Bürgertelefon ist in erster Linie für gesundheitliche Fragen da

SCHWEINFURT STADT UND LANDKREIS – Viele Bürger rufen beim Bürgertelefon des Gesundheitsamts an, weil sie Fragen zu den derzeit geltenden Allgemeinverfügungen und den Ausgangsbeschränkungen haben. Das Bürgertelefon ist jedoch in erster Linie für gesundheitliche Fragen da. Zuständig bei Fragen zu den Ausgangsbeschränkungen und Allgemeinverfügungen sind die Ordnungsämter der Stadt beziehungsweise des Landratsamts Schweinfurt.

Ganz viele Fragen zu den derzeit geltenden Regeln in Verbindung mit den Ausgangsbeschränkungen lassen sich jedoch schon ohne einen Anruf, sondern mit Blick ins Internet klären. Das bayerische Innenministerium hat im Internet eine Liste erstellt mit den in diesem Zusammenhang am meisten gestellten Fragen und den dazugehörigen Antworten.

www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php

Diese sind übersichtlich aufgeschlüsselt nach Themenfeldern. Auch die Stadt Schweinfurt und das Landratsamt haben auf ihren Seiten jeweils einen Direktlink zu den FAQ (= frequently asked questions = meist gestellte Fragen). Die Bürger werden dringend gebeten, bei nicht-medizinischen Fragen vorab einen Blick auf diese Internetseite und FAQ-Liste zu werfen, um so die Leitungen des Bürgertelefons für medizinische Fragen freizuhalten.

Bei Fragen zu den Allgemeinverfügungen und Ausgangsbeschränkungen, die nicht anhand der FAQ-Listen beantwortet werden können, wird gebeten rechtzeitig eine E-Mail an die Stadt beziehungsweise das Landratsamt zu schreiben. Beide Verwaltungen werden die Fragen zügig beantworten.

· Bürger der Stadt Schweinfurt mailen an ordnungsamt@schweinfurt.de

· Bürger des Landkreises Schweinfurt an ordnungsamt@lrasw.de

Wertstoffhof ab Montag, 06.04. mit Einschränkungen wieder geöffnet

SCHWEINFURT – Um die Entsorgungssicherheit in der aktuellen Corona-Krise trotz der Ausgangsbeschränkungen zu gewährleisten wird der Wertstoffhof der Stadt Schweinfurt während der regulären Öffnungszeiten mit eingeschränktem Betrieb geöffnet.

Durch den Notbetrieb soll die Annahme von folgenden Fraktionen (Stand 01.04.20) ermöglicht werden:

· Zusätzliche Restmüllsäcke

· Kleinmengen Bauschutt

· Metallschrott

· Kunststoffe, LVP

· Papier/Kartonagen

Zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern müssen die Ein- und Ausfahrten auf der Anlage reguliert werden. Es erfolgt Blockabfertigung. Maximal dürfen 3 Fahrzeuge entladen werden. Dadurch kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Beachten Sie bitte, wenn Ihr Besuch im Wertstoffhof unumgänglich ist, folgende Vorgaben:

Anlieferung nur durch Bürger der Stadt Schweinfurt erlaubt.

Bitte halten Sie Ihren Personalausweis bereit und zeigen Sie ihn durch die geschlossene Fahrzeugscheibe vor.

Sortieren Sie bereits zu Hause Ihre Abfälle, damit der Ausladevorgang zügig geschehen kann.

Kommen Sie möglichst alleine, ggf. bringen Sie jemanden aus dem eigenen Hausstand zum Ausladen mit, unsere Mitarbeiter können Ihnen leider hierbei keine Hilfe leisten.

Halten Sie mindestens 2 m Abstand zu anderen Kunden und unserem Personal.

Lassen Sie bitte Ihre Kinder möglichst zu Hause.

Es erfolgt Blockabfertigung (maximal 3 Fahrzeuge), um die Zahl der Personen in der Anlage gering zu halten. Richten Sie sich auf längere Wartezeiten ein.

Beschränken Sie die Menge auf das absolut Notwendige.

Wegen Ausgangsbeschränkung: Entsorgung nur in dringenden Fällen

Fahren Sie aktuell NUR DANN auf unsere Anlage, wenn es UNBEDINGT NOTWENDIG ist. Jetzt ist NICHT der geeignete Zeitpunkt, um Keller, Garage oder Dachboden zu entrümpeln!

Grüngut und Gartenabfälle werden nicht angenommen. Auch die Grüngutsammelplätze bleiben weiterhin geschlossen. Die Kompostverkaufsaktion ist bis auf weiteres ausgesetzt.

Müllabfuhr regulär im Einsatz

Die Leerung der Restmülltonnen und Papiertonnen erfolgt weiterhin regulär entsprechend der Abfuhrpläne. Auch der gelbe Sack wird abgeholt.

Die Wertstoffcontainerplätze für Glas und Dosen sind ohne Einschränkungen geöffnet.

Regulierung der Besucher vor Ort

Sonstiges

Abfälle vermeiden und trennen

Die Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus stellt auch die Abfallentsorgung in Deutschland vor besondere Herausforderungen. Da sich mehr Menschen länger als sonst zuhause aufhalten, fällt dort auch mehr Abfall an. Es kommt auf alle Bürgerinnen und Bürger an, damit die Restabfalltonnen nicht überquellen und Hygieneregeln eingehalten werden. Umso wichtiger sind während der Coronavirus-Pandemie die Abfallvermeidung und die richtige Abfalltrennung. Ausnahmen gelten nur für Haushalte, in denen infizierte Personen oder begründete Verdachtsfälle in häuslicher Quarantäne leben.

Abfälle aus Haushalten, die vom Corona-Virus betroffen sind

Abfälle und auch Wertstoffe (Bioabfälle, Verpackungen und Papier) aus Haushalten, die vom Coronavirus betroffen sind, müssen in gut verschlossenen Beuteln oder Säcken verpackt in die Restmülltonne gegeben werden. Tonnen dabei bitte nicht überfüllen. Scharfe oder spitze Gegenstände sind so zu verpacken, dass diese den Beutel nicht durchstechen können. Glasabfälle und Pfandverpackungen sowie Elektro- und Elektronikabfälle, Batterien und Schadstoffe werden nicht über den Hausmüll, sondern nach Gesundung und Aufhebung der Quarantäne wie gewohnt getrennt entsorgt.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Abfallberatung der Stadt Schweinfurt unter der Telefonnummer 51-580 zur Verfügung.