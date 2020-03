Corona-Virus: Erreichbarkeit der Schweinfurter FachÃ¤mter trotz RathausschlieÃŸung

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Trotz der Schließung des Rathauses, stehen sowohl der Bürgerservice als auch die Fachämter für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Die Stadt Schweinfurt weist daher nochmals auf die Homepage www.schweinfurt.de hin, wo neben den aktuellen Hinweisen zum Thema Coronavirus auch alle Fachämter und deren Kontaktdaten zu finden sind.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, bittet die Stadt Schweinfurt ihre Bürgerinnen und Bürger nur in absolut notwendigen Angelegenheiten persönlich und nur nach telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung vorzusprechen. Dazu möchte man zusätzlich noch einmal kompakt die Erreichbarkeit der aktuell wichtigsten Ämter auflisten:

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften:

09721/51-6078

pia.jost@schweinfurt.de

Ehrenamtskoordination:

09721/51-6860

heide.wunder@schweinfurt.de

Theater:

09721/51-4951

theater@schweinfurt.de

Volkshochschule:

09721/51-5444

vhs@schweinfurt.de

Amt für öffentliche Ordnung:

09721/51-3401

ordnungsamt@schweinfurt.de

Standesamt:

09721/51-4450

standesamt@schweinfurt.de

Bauverwaltungs- und Umweltamt:

09721/51-6802

bauverwaltung@schweinfurt.de

Abfallwirtschaft:

09721/51-594

abfallberatung@schweinfurt.de

Stadtgrün:

09721/51-709

markus.peter@schweinfurt.de

Friedhofswesen:

09721/51-712

friedhofsamt@schweinfurt.de

Amt für soziale Leistungen:

09721/51-3901

amt50@schweinfurt.de

Stadtjugendamt:

09721/51-7801

Jugendamt@Schweinfurt.de

Amt für Sport und Schulen:

09721/51-3901

amt-fuer-sport-und-schulen@schweinfurt.de

Amt für Finanzen und Steuern

09721751-671

Stadtkasse@Schweinfurt.de

Jobcenter:

09721/51-9899

jobcenter-stadt@schweinfurt.de

Integrationsbeauftragter:

09721/51-6843

matthias.kress@schweinfurt.de

Tourist-Information Schweinfurt 360°:

09721/51-360-0

tourismus@schweinfurt360.de

Wildpark an den Eichen:

09721/ 51-504

thomas.leier@schweinfurt.de

Der Bürgerservice ist unter der Telefonnummer 09721 51-0 und per E-Mail an buergerservice@schweinfurt.de weiterhin auch für alle weiteren Anliegen erreichbar und hilft bei der Vermittlung an das jeweilige Fachamt, falls dieses nicht bekannt ist.

Die Stadtverwaltung bittet aber aufgrund der aktuellen Lage, gut zu überlegen, welche Anliegen wirklich dringend sind und welche Anfragen bzw. Anträge warten können. Sollten die Mitarbeiter/innen ein Anliegen als nicht dringend notwendig einstufen, bittet man dafür um Verständnis. Alle Maßnahmen dienen zum Schutz der gesamten Bevölkerung und entsprechend zur Aufrechterhaltung auch unserer Dienstleistungen.