Corona-Virus: FahrplanÃ¤nderung der Stadtwerke Schweinfurt und VerÃ¤nderungen

SCHWEINFURT – Gemeinsam informieren Stadt und Stadtwerke Schweinfurt über weitere Maßnahmen. Ab Samstag, 21. März wird auf die Empfehlung der Regierung von Unterfranken hin der Einstieg in die Busse über die hinteren Türen abgewickelt. Gleichzeitig werden in den Fahrzeugen keine Tickets mehr verkauft.

Die Fahrgäste ohne gültige Jahres- und Monatskarten werden gebeten, die Fahrtentgelte selbständig auf folgendes Konto zu überweisen:

Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Sparkasse SW-Haßberge

IBAN DE87 7935 0101 0760 0000 34

BIC BYLADEM1KSW

Verwendungszweck: ÖPNV

Zusätzlich wird es ab Mittwoch, 25. März eine weitere Fahrplanänderung geben. Dann wird der derzeit geltende Ferienfahrplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH auf den geltenden Samstagsfahrplan umgestellt, der um zusätzliche Fahrten ergänzt wird.

Bei all den Einschränkungen, die in der aktuellen Situation getroffen werden müssen, weisen Stadt und Stadtwerke Schweinfurt noch einmal darauf hin, dass die Versorgungssicherheit auch weiterhin in vollem Maße gewährleistet ist.