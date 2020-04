Corona-Virus im Seniorenheim an den MÃ¶nchskutten? Die Einrichtungsleitung distanziert sich deutlich von dem GerÃ¼cht

Corona-Virus im Seniorenheim an den Mönchskutten? Die Einrichtungsleitung distanziert sich deutlich von dem Gerücht

SCHWEINFURT – Auf ein Gerücht, dass im Haus an den Mönchskutten, dem Seniorenheim in der Schweinfurter Franz-Schubert-Straße, eine Person vom Corona-Virus infiziert wäre, nehmen die Verantwortlichen nun Stellung und präsentieren auf Facebook ein Bild mit drei Bewohnern, die bemalte Schilder in der Hand halten. „Wir sind gesund“ steht darauf!

„Liebe Leserinnen und Leser, liebe Angehörige und Freunde“, schreibt Sonja Weth von der Einrichtungsleitung in den sozialen Medien, „uns hat heute die Meldung erreicht, dass offenbar das Gerücht kursiert, dass in unserer Einrichtung das Corona-Virus grassiert.“

Doch man kann Entwarnung geben: „Wir möchten uns hiermit ganz klar hiervon distanzieren und teilen Ihnen mit, dass wir im Haus an den Mönchskutten zu diesem Zeitpunkt keinerlei Covid-19-Verdachtsfälle und keine bestätigten Corona-Fälle haben.“

Sonja Weth weiter: „Die Angehörigen und Betreuer/-innen unserer Bewohnerinnen und Bewohner werden zu jedem Zeitpunkt über Veränderungen des Gesundheitszustandes ihrer Liebsten informiert und können sich, vor Corona, wie auch jetzt und in Zukunft, auch immer gerne von sich aus in unserer Einrichtung melden und informieren.“

Die derzeitige Situation sei für alle nicht einfach. Die Mitarbeiter würden tagtäglich ihr Bestes geben, pflegen die Bewohner, sorgen für gutes Essen und für Sauberkeit im Haus und beschäftigen sie mit Freude und Kreativität. „Wir bitten um Vertrauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und konstante Unterstützung. Bitte bleiben Sie gesund“, schließt die Einrichtungsleiterin ihre Nachricht.

