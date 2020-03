Corona-Virus-Krise: Was Kirche und Diakonie derzeit im Raum Schweinfurt anbieten

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Auch für Kirche und Diakonie ist die Corona-Krise eine große Herausforderung. Pfarrämter und andere Büros sind für Publikumsverkehr geschlossen, aber per Telefon und Email erreichbar. Geburtstagsbesuche werden, wo möglich, durch einen Anruf ersetzt.

Alle Veranstaltungen und Gottesdienste entfallen derzeit ausnahmslos, auch wenn sie in den aktuellen Gemeindebriefen noch angekündigt werden. Das wird auch für die Gottesdienste der Osterwoche gelten. Alternative Angebote, zum Beispiel übers Internet, sind derzeit in Vorbereitung.

Soziale Hilfen: Telefon-Hotline

Die Corona-Krise bedeutet für sehr viele Menschen wirtschaftliche Probleme und Sorgen. Die sozialen Dienste der Diakonie Schweinfurt haben daher für soziale Notlagen eine Telefon-Hotline geschaltet. Die Mobilnummer lautet 01512 7135608 und ist Montag bis Freitag von 8:30 bis 16 Uhr erreichbar.

Unter dieser Nummer bietet die Diakonie Hilfen für Menschen, die aufgrund der aktuellen Situation in Notlagen geraten sind oder die bei Antragsstellungen Probleme haben, weil Behördenbesuche nicht möglich sind. Medizinische Fragen, allgemeine Fragen zum Corona-Virus, arbeitsrechtliche Fragen oder Fragen zu Zuschüssen von Geschäftsinhabern und Freiberuflichen können nicht beantwortet werden.

Gottesdienst-Alternativen

Da Gottesdienste vor Ort im Augenblick nicht möglich sind, laden die Pfarrerinnen und Pfarrer des Dekanats ein zu einem täglichen Mittagsgebet zum Glockenläuten um 12 Uhr. Um diese Zeit sind alle Gemeindeglieder aufgerufen, zu Hause oder auch auf der Arbeit zu einem kurzen gemeinsamen Gebet innezuhalten. Auf der Dekanats-Homepage www.schweinfurt-evangelisch.de erscheint jeweils um 12 Uhr eine kurze Online-Andacht. Diese kann auch übers Telefon angehört werden unter 09721-3701193. Die Ansage am Telefon wird normalerweise im Laufe des Vormittags aktualisiert.

Bereits für letzten Sonntag gab es mehrere Online-Gottesdienstangebote mit Video, sogar einen „Gernegroß“-Kindergottesdienst aus Schonungen. Auch am kommenden Sonntag sind wieder Gottesdienstangebote für zu Hause geplant. Alles das finden Sie immer aktuell unter www.schweinfurt-evangelisch.de Bitte nutzen Sie außerdem die Gottesdienste in Radio und Fernsehen. Auch die Telefonseelsorge ist kostenlos erreichbar unter 0800 111 0 111.

Offene Kirchen

Viele Kirchen sind zum persönlichen Gebet geöffnet, oft über die üblichen Öffnungszeiten hinaus. Die zentrale St. Johanniskirche in Schweinfurt oberhalb des Marktplatzes bleibt sogar bis 21 Uhr offen. Dort können Sie besonders in den Abendstunden das faszinierende Lichtkreuz des Künstlers Ludger Hinse bewundern – und nebenbei am Instagram-Wettbewerb teilnehmen, indem Sie Ihre schönsten Fotos mit dem Hashtag #lichtraumsw veröffentlichen.

Nach Möglichkeit stehen die Kirchentüren offen, so dass niemand die Türgriffe anfassen muss und sich womöglich infiziert. In vielen Kirchen können Sie eine Kerze anzünden oder ein Gebet hinterlassen. Oft liegen auch Gebete zum Mitnehmen aus. Selbstverständlich sind die Besucherinnen und Besucher auch in der Kirche aufgerufen, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Auf dem Bild: Lichtkreuz „Himmelsleiter“ von Ludger Hinse in der St. Johanniskirche

Foto: Heiko Kuschel