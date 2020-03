Die Angst vor Corona steigt! Gleichzeitig aber auch die Vernunft!

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Wie ist die Stimmung zu Corona in Schweinfurt? Vor einer Woche wollten wir das schon einmal wissen und starteten eine Umfrage bei unseren Lesern. Da waren noch 66 Prozent unserer Leser entspannt!

Heute hat sich das komplett gedreht: im Moment sagen 66 Prozent unserer Leser „Die Angst steigt!“. Die Krise kommt also immer mehr in Schweinfurt und auch in den Köpfen der Schweinfurter an! Gleichzeitig, das zeigt eine andere Umfrage, schützen sich Eltern. 90 Prozent unserer Leser sagen: wir lassen unsere Kinder nicht mehr mit den Nachbarskindern spielen.