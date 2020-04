Die Gastronomie im Corona-Virus-Fieber: Auch das Sul Meno am Main hat natÃ¼rlich geschlossen – und das sagt der Wirt!

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Was macht die tolle Gastronomie in und um Schweinfurt in diesen Tagen? In erster Linie zu! Oder besser (schlechter): Sie lässt zu. Notgedrungen. Einen der beliebten Wirte traf Sandra Bernadett Grätsch nun in der Wehranlagen.

Nämlich Domenico Santoro, der Wirt des Italieners Sul Meno, direkt am Main gelegen. Mit der herrlichen Terrasse, die wohl auch an den ersten richtig warmen Tagen des Jahres noch nicht geöffnet sein kann. Ein kleines Interview, geführt natürlich mit dem notwendigen Sicherheitsanstand in Zeiten des Corona-Virus…