Die Sommerferien werden verkÃ¼rzt – diese Meldungen sind Fakenews

BAYERN – Meldungen zur Verkürzung der Sommerferien sind ein schlechter Aprilscherz! Bei den vermeintlichen Meldung zu einer Verkürzung der bayerischen Sommerferien, die in sozialen Medien verbreitet werden, handelt es sich um Fälschungen.

Kultusminister Prof. Dr. Piazolo: „Derartige missglückte Aprilscherze mitten in der Corona-Krise sorgen nur für Unruhe und Verunsicherung. In einer Zeit, in der alle Beteiligten auf verlässliche Informationen und Unterstützung seitens der staatlichen Behörden angewiesen sind, sind solche Aktionen unverantwortlich.“