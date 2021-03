DIVI begrÃ¼ÃŸt Entscheidung der EMA zu Astrazeneca Impfstoff

„Die DIVI begrüßt die Entscheidung der EMA, Astrazeneca weiter zu verimpfen. Der Nutzen überwiegt das Risiko.

Jetzt muss jede Impfdosis so schnell wie möglich verimpft werden, um vor allem schwere Verläufe durch COVID-19 mit intensivmedizinischer Behandlung oder gar Tod zu verhindern. Denn jeder Mensch, der bereits die erste Impfung mit diesem Wirkstoff bekommen hat, kann sich zu 80% sicher sein, wenn nur mit milden Symptomen zu erkranken.“

„Das Vertrauen in den Impfstoff hat jetzt leider stark gelitten. Es wäre daher sicher eine gute Möglichkeit, AstraZeneca für Freiwillige zur Verfügung zu stellen, die keine Angst haben und in der Impfreihenfolge aber noch gar nicht berücksichtigt werden. Zudem eignet sich der Impfstoff hervorragend, um endlich die Hausärzte in die Strategie mit einzubinden. Wir können damit jetzt deutlich schneller werden. Es darf einfach keine Impfdosis ungenutzt bleiben!“, so DIVI-Präsident Prof. Gernot Marx.