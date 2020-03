Ein Schock fÃ¼r die Region: Wernecker Bierbrauerei schlieÃŸt nach Ã¼ber 400 Jahren!

Teilen Facebook

WERNECK – Hans Jörg Lang, alleiniger Inhaber der Wernecker Bierbrauerei, seine Frau Sabine sowie die Kinder Andreas und Christine (alle im Betrieb tätig) werden zum 30 September 2020 die Brauerei schließen.

Nachdem es die letzten drei Jahre wieder aufwärts ging und 2020 mit vielen Veranstaltungen sehr gut ausgesehen hatte, hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, informiert die Familie auf Facebook mit einem Video.

!Und was nützen staatliche Darlehen, die man wieder zurückbezahlen muss? Soforthilfen, die an viele Bedingungen geknüpft sind? Soforthilfen, die nicht einmal ein Drittel der Mitarbeiterlöhne eines Monats decken?“, fragen sich die Langs.

Die Familie sei unendlich müde und wird den neuen, riesigen Kampf nicht mehr aufnehmen. Diese traurige Nachricht erhielten die 15 Mitarbeiter und einige 450 Euro Kräfte am Montag. Die Familie erklärte dazu, dass ihr dies unendlich leid tue, weil einige Mitarbeiter zum Teil Jahrzehnte lang mitgekämpft hätten.

Man werde sich aber bemühen, allen Mitarbeitern bei der Suche nach einer neuen Stelle behilflich zu sein. In einem symbolischen Brief an die Brauerei informiert die Familie die Öffentlichkeit und erläutert ihre Beweggründe.