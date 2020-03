Gemeinsam mit der Diakonie Glücksmomente an die Seniorinnen und Senioren zum Osterfest verschicken

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Mit der Aktion „Gemeinsam Glücksmomente zum Osterfest verschicken“ ruft die Diakonie in der ganzen Region Main-Rhön dazu auf, zu Ostern Post an die Seniorinnen und Senioren in den stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten zu schicken, die derzeit keine Besuche empfangen dürfen.

Die Diakonie berichtet in einer Pressemeldung:

„Neben Werbung über soziale Medien und unsere Einrichtungen und Dienste vor Ort, werden wir Anfang nächster Woche noch alle Kindertageseinrichtungen in den Regionen unserer Einrichtungen und Dienste per Mail anschreiben und über diese Aktion informieren. Viele Kitas sind derzeit trotz Schließung mit den Eltern und Kindern ihrer Gruppen zum Beispiel über WhatsApp in ständigem Kontakt. So hoffen wir, dass unsere Aktion auch bei einigen Kitas Anklang findet und weitergegeben wird.

Briefe, die ohne konkreten Namen bei den Pflegeheimen und Diakoniestationen ankommen, werden nach bestem Gewissen an die Bewohner/innen und Patienten verteilt, die am Ostertag eine kleine Freude am nötigsten haben.

Möchtet auch Ihr in dieser schwierigen Zeit Glücksmomente verschicken?

Wir von der Diakonie in der Region Main-Rhön rufen dazu auf, Post an pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren zu verschicken. Ganz egal, ob Ihr einen Brief schreiben möchtet oder die Kinder etwas malen oder basteln möchten, der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Da unsere ältere Generation derzeit leider keine Besuche empfangen darf, wird sie sich ganz besonders über etwas Abwechslung in ihrem Alltag freuen.

Also, seid Ihr dabei? Dann sucht Euch einfach eine unserer stationären Einrichtungen oder ambulanten Dienste aus unserer Liste aus und versendet Eure Glücksmomente zu Ostern! Die Briefe werden pünktlich zum Osterfest an unsere Seniorinnen und Senioren verteilt. Natürlich könnt Ihr auch gerne Post an eine andere Einrichtung bei Euch um die Ecke verschicken.

Adressiert Euren Brief am besten an die Einrichtung/Diakoniestation mit dem Stichwort „Glücksmomente“, dann können wir die Post direkt zuordnen. Wir freuen uns auf viele Glücksmomente zum Osterfest!“

Stationäre Einrichtungen

⦁ Wilhelm-Löhe-Haus (Gymnasiumstraße 14, 97421 Schweinfurt)

⦁ Pflegezentrum Maininsel (Maininsel 14, 97424 Schweinfurt)

⦁ Paul-Gerhardt-Haus (Kornacherstraße 8, 97421 Schweinfurt)

⦁ Seniorenhaus Kramerswiesen (Kramerswiesen 2, 97714 Oerlenbach)

⦁ Erhard-Klement-Haus (Volkershausener Str. 17, 97711 Maßbach)

⦁ Theresienstift (Steinstraße 2, 97688 Bad Kissingen)

⦁ Seniorenwohnanlage Katharinenstift (Friedrich-List-Straße 6, 97688 Bad Kissingen)

⦁ Seniorenhaus Mühlenpark (Sickershäuser Str. 2B, 97318 Kitzingen)

⦁ Haus Mainblick (Mühlbergstr. 1, 97318 Kitzingen)

Ambulante Dienste

⦁ Diakoniestation Schweinfurt Stadt (Niederwerrner Str. 22 ½, 97421 Schweinfurt)

⦁ Diakoniestation Schweinfurt Land (Johann-Wenzel-Str. 2, 97526 Sennfeld)

⦁ Diakoniestation Lauertal (Poppenlauererstr. 19 a, 97711 Maßbach)

⦁ Diakoniestation Rhön (Heimegasse 8, 97645 Ostheim v.d. Rhön)

⦁ Diakoniestation Grabfeld (Milzgrundstr. 10, 97633 Aubstadt)

⦁ Diakoniestation Bad Neustadt (Am Zollberg 2 – 4, 97616 Bad Neustadt)

⦁ Diakoniestation Kitzingen (Glauberstr. 1, 97318 Kitzingen)

⦁ Diakoniestation Markt Einersheim (Nürnberger Str. 4, 97348 Markt Einersheim)