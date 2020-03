Gesundheitsamt Schweinfurt meldet drei neue TodesfÃ¤lle: Alle drei hatten Vorerkrankungen und waren Ã¼ber 80 Jahre alt

Teilen Facebook

Twitter

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Gesundheitsamt Schweinfurt muss drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 melden. Zudem stieg die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt insgesamt auf 195.

Mit den drei neuen Todesfällen stieg die Gesamtzahl mittlerweile auf insgesamt sechs. Alle drei Personen waren über 80 Jahre alt und hatten, zum Teil mehrere, Vorerkrankungen und starben in Krankenhäusern in der Stadt Schweinfurt.

Bei dem vierten Todesfall handelt es sich konkret um einen 85-Jährigen, der zuvor als Pflegefall in einem häuslichen Umfeld im Stadtgebiet lebte.

Der weitere Todesfall ist eine 86-Jährige, die wie die drei gemeldeten Toten von den Vortagen, auch eine Bewohnerin eines Seniorenpflegeheims in der Stadt Schweinfurt war. Insgesamt sind also bislang vier Bewohner aus derselben Einrichtung, die positiv auf Covid-19 getestet waren, gestorben. Die Stadt Schweinfurt wird dazu morgen in Abstimmung mit der betroffenen Einrichtung weitere Informationen in einer Pressemitteilung bekannt geben.

Bei dem sechsten Todesfall handelt es sich um einen 85-Jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt, der vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus alleine zu Hause lebte.

Von den 195 positiv auf das Coronavirus getesteten Personen werden derzeit 22 stationär in Krankenhäusern behandelt. Zudem gelten 515 Menschen als Kontaktperson ersten Grades und sind derzeit in Quarantäne. 14 Personen gelten inzwischen als geheilt.

Bürgertelefon

Das Bürgertelefon des Gesundheitsamts Schweinfurt ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 09721/55-745 erreichbar. In aller erster Linie dient dieses Bürgertelefon für allgemeine gesundheitliche und hygienische Anfragen. Bei Fragen zur Ausgangsbeschränkung, zu Wirtschaftshilfen und sozialen Themen wird dringend gebeten, sich zuerst auf den Internetseiten des Landratsamts oder der Stadt Schweinfurt beziehungsweise des Freistaats Bayern kundig zu machen. Viele Fragen können auf diesen Seiten geklärt und damit die Leitungen des Bürgertelefons freigehalten werden. Alle aktuellen Informationen gibt es zudem weiterhin im Coronavirus-Ticker unter www.landkreis-schweinfurt.de/coronavirus.

Hier noch eine Pressemeldung des Hospizvereins Schweinfurt zu den schwierigen Zeiten:

Wir sind an Ihrer Seite –

ambulante Hospizbegleitung jetzt telefonisch

Betreuen Sie schwerstkranke Angehörige, Freunde oder Nachbarn am Lebensende?

Haben Sie dazu Fragen, Sorgen, Nöte, besonders in der jetzigen Zeit? Benötigen Sie Informationen zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?

Oder brauchen Sie einfach ein Gespräch?

Aufgrund der aktuellen Situation dürfen wir zurzeit Schwerstkranke und Sterbende sowie ihre Angehörigen nicht mehr vor Ort begleiten. Es sind keine persönlichen Hinwendungen mehr möglich wie am Bett zu sitzen, die Hand zu halten, einfach für den Patienten und für seine Zugehörigen da zu sein. Auch ist es nicht mehr gestattet, bis auf weiteres, Beratungsgespräche in unserem Hospizbüro zu führen.

Trotzdem sind wir weiterhin gerne Ihre Wegbegleiter in dieser schwierigen, ungewissen Zeit.

Wir sind für Sie da!

Rufen Sie uns an zu den Bürozeiten:

Montag und Dienstag 10.00 bis 13.00 Uhr

Donnerstag 11.00 bis 14.00 Uhr

Telefonnummer: 09721 533 11 50

Oder schreiben sie uns eine E-Mail:

koordination@hospizverein-schweinfurt.de

Text: Susanne Ritzmann