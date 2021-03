GroÃŸer Anklang auf Facebook: „Der (ent)mÃ¼ndigte BÃ¼rger“ von Matthias und Daniela WÃ¶hrl vom Marc OÂ´Polo Store in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Mit ihrem Beitrag „Der (ent)mündigte Bürger“ haben Matthias und Daniela Wöhrl vom Marc O´Polo Store in der Schweinfurt Spitalstraße großen Anklang gefunden auf Facebook.

Als einer von vielen Kommentatoren antwortete beispielsweise Alt-Landrat Harald Leitherer: „Das Problem ist, dass die Politik nicht sehen will, dass Leben allein schwerlich erstrebenswert ist, es muss l e b e n s w e r t sein! Die Welt kämpfte erfolgreich für die Abschaffung der Sklaverei. Die Sklaven in den USA hatten häufig ein besseres Leben als die Arbeiter in der frühen Industrialisierung in Europa, z.B. in aller Regel genug zu essen, der europäische Arbeiter wahrlich nicht. Aber lebenswert war das Leben weder in der USA noch mit 16 Stunden-Tag in Europa.“

Und das posteten zuvor Matthias und Daniela Wöhrl:

„Ist es nicht meine eigene Entscheidung ob ich ins Restaurant, ins Theater, ins Schwimmbad oder in ein Bekleidungsgeschäft oder Schuhgeschäft gehe und mich der Gefahr aussetze mich mit einem Virus zu infizieren und eventuell daran zu sterben oder eventuell auch nur geringe symptome zu haben? Oder ob ich als Schauspieler eines großen Theaters ein Stück auf der Bühne aufführe zu dem entweder keine Zuschauer oder Zuschauer mit FFP2-Masken kommen und ich mein Lohn und Brot verdienen kann?

Es gibt Unternehmer, die betreiben seit Generationen erfolgreich ihr Handelsgeschäft, egal ob es Bekleidung, Elektrogeräte, Schuhe, Haushaltsartikel oder ein Kaufhaus ist. Und genau diese Unternehmer werden jetzt sehenden Auges in den Ruin getrieben. Sie waren bis dato erfolgreich und drohen jetzt, durch die verheerenden Entscheidungen unserer Politiker, in die Hartz 4-Schiene ab zu rutschen, aus der sie nie wieder so herauskommen werden wie es einmal war.

Stellen Sie sich vor, sie stehen vor einem Abgrund bei dem es 20 Meter nach Unten geht. Sie wissen, wenn sie da hinunter fallen oder springen, dann sind sie entweder tot oder sie verletzen sich – leicht oder vielleicht eher – schwer, aber sie überleben! Gleichzeitig steht jemand vor Ihnen und hält ihnen eine Waffe an den Kopf und sagt: “Spring runter oder du bekommst einen Kopfschuss!“

Was würden Sie tun, wenn es nur diese 2 Möglichkeiten gibt? Leider sind hier jede Menge Bürger, Unternehmer, Freischaffende und Künstler oder einfach die von der Pandemie Betroffenen in unseren Reihen die sagen: „Lieber den Kopfschuss!“

Ich weiß, wir wollen die Alten und die Schwachen schützen. Warum haben wir dann nicht jeden Tag in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr nur für die Alten und Schwachen geöffnet oder entsprechende Veranstaltungen am Vormittag und in der Zeit ab 13 Uhr für alle, die selbst entscheiden wollen? Warum werden uns keine anderen Möglichkeiten aufgezeigt als nur alles abzuschließen?

Frau Merkel sitzt auch nicht bei jeder Autofahrt hinten im Auto mit dabei und sagt ständig, dass ich vorsichtig fahren soll, sonst sind die Krankenhäuser überlastet, wenn zu viele Menschen auf einmal einen Unfall verursachen.

Warum darf ich mich nicht mit meinen Freunden treffen? Können wir nicht selbst entscheiden ob wir so unvernünftig sind und das Virus (eventuell) mit nach Hause bringen und ich dann damit die Geschwister, Eltern oder Großeltern in Gefahr bringe? Ich muss doch dann damit leben und nicht unsere Politiker! Warum müssen alle anderen Vernünftige für ein paar Unvernünftige leiden oder gar alles verlieren, was sie in ihrem Leben aufgebaut haben?

Um noch einmal auf alle finanziell von der Pandemie Betroffene zurück zu kommen. Was nützt es denn dem Staat, wenn nach der Pandemie jede Menge der Betroffenen in der Sozialhilfe landen? Was kostet das den Staat dann? Wie viele davon werden den Weg in den Freitod wählen oder so schwer psychisch erkranken, dass nichts mehr zu machen ist als ein dahin vegetieren in Armut!

Aus welchem vernünftigen Grund darf ich in einem überfüllten Supermarkt einkaufen, aber nicht in ein (fast leeres) Bekleidungs- oder Schuhgeschäft gehen und dort einkaufen?

Wir sind mit unserem bis zu Beginn der Pandemie überaus gesunden Unternehmen nun an einer Schwelle angelangt – ich glaube ich muss es niemanden hier weiter schildern. Jeder mit gesundem Menschenverstand kann sich vorstellen, in welcher Situation wir uns befinden.

Aber wir, meine Frau und ich, wir werden uns nicht in den Kopf schießen lassen! Wir nehmen uns gemeinsam an die Hand und springen mit unserem ganzen Mut die 20 Meter runter! Bitte wehrt euch mit uns gegen diesen Irrsinn! (Danke Markus Wolf)“, schreiben Matthias und Daniela Wöhrl, Unternehmer mit Herz und einem, Marc O´Polo Store in Schweinfurt, und fügen hinzu: „Darf gerne geteilt werden!“