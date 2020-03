Heißessen für den geamten Landkreis: Menüservice des Roten Kreuzes stellt Versorgung sicher

Teilen Facebook

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Das neuartige Corona-Virus breitet sich weiter aus. Laut dem Robert-Koch-Institut nimmt die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. „Unsere gesellschaftliche Verantwortung als Wohlfahrtsverband ist es, den Menschen auch in dieser für uns alle herausfordernden Situation zu helfen und beispielweise mit Mittagessen zu versorgen“, erklärt BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer.

In einem sogenannten Wochen-Menüpaket sind sieben tiefkühlgekühlte Gerichte zusammengestellt. Das Menüangebot ist so gestaltet, dass der Kunde diverse Kostformen oder Unverträglichkeiten bei der individuellen Zusammenstellung berücksichtigen kann. Geliefert wird das Menüpaket einmal wöchentlich. Zur gewünschten Zeit wird das Menü vom Kunden zu Hause in der Mikrowelle oder im Backofen ganz einfach zu Ende gekocht. „Das Angebot richtet sich vor allem an Senioren, denen aus gesundheitlichen Gründen empfohlen wird, in der aktuellen Situation den Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden.

„Normalerweise fahren wir die täglichen Heißessen nur im Umfeld der Metropole Schweinfurt aus“, so BRK-Sachgebietsleiterin für Soziales, Gabi Siegmund, „doch in dieser Krise erweitern wir unseren Dienst auf den gesamten Landkreis. Wir fahren ab Montag in jedes Haus, das von uns Heißessen wünscht, zusätzlich zum Tiefkühlangebot aus“.

„Für die größtmögliche Sicherheit der Kunden und der Menükuriere bei der Lieferung gibt es klare Verhaltensregeln und strenge Hygienevorschriften, deren Einhaltung genau kontrolliert wird. Unter anderem hat dabei die Übergabe der Menüs ohne direkten Kontakt zum Kunden absolute Priorität“, ergänzt Thomas Lindörfer abschließend.

Unter kvschweinfurt.brk.de/angebote/alltagshilfen/menue-service.html finden Interessierte Informationen rund um den Menübringdienst.

Unter kvschweinfurt.brk.de/angebote/alltagshilfen/einkaufsservice-in-der-corona-krise.html ist der Einkaufsservice näher beschrieben.