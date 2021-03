Der Kommentar: Impfen, Impfen, Impfen – laut Bund und LÃ¤ndern ab April – wird das auch wieder nur eine Luftnummer?

Was Bund und Länder wieder einmal beschließen, das hört sich erst einmal gut an. Es soll spätestens nach den Osterferien rasant los gehen mit dem Impfen. Die Frage bleibt: beschließen kann man ja viel, aber wird das auch wieder nur eine Luftnummer? So nach dem Motto: man hat etwas beschlossen, dann sind die Leute zufrieden.

580.000 Dosen soll Deutschland nun noch vom Biontech-Pfizer Impfstoff erhalten und damit einen tollen Start hinlegen. Aber rechnen wir das doch mal durch: 580.000 durch 16 Bundesländer, das ist eine einfach Rechnung. Das Ergebnis 36250 Dosen für jedes Bundesland. Und rechnen wir das mal durch die Landkreise, z. B. in Bayern: das sind 71 an der Zahl: bleiben also pro Landkreis nur 510 Dosen, also 255 Impfungen! Das sind schonmal Hammer-Zahlen.

Die Hausärzte sollen einbezogen werden und jede der 50.000 Hausarztpraxen soll nun sagenhafte 20 Impfdosen pro Woche bekommen. Uhhhhh…das wird rasant losgehen mit dem Impfen. Man kann langsam verzweifeln, denn die Politik macht sich immer lächerlicher. Und selbst wenn die Aussage stimmen sollte, dass insgesamt 2,25 Mio Impfdosen pro Woche in die Impfzentren kommen, dann würde eine Durchimpfung bei 83 Mio Bürgern (jeder braucht zwei Dosen und 2/3 der Bevölkerung sollte geimpft werden, damit es Wirkung zeigen kann) ca. 50 Wochen dauern – fast noch ein ganzes Jahr! Die bisherigen Versprechen haben aber ja gezeigt, dass sie meistens nicht haltbar sind. Liebe Politiker: mehr Realismus bitte! Leere Versprechungen helfen doch nicht weiter. Aber es muss ja auch nur für die nächste Wahl gut aussehen, oder!?

Ach ja, übrigens: in Israel sind bereits 52% der Bevölkerung vollständig geimpft – die sind also bald schon save, in den Vereinigten Arabischen Emiraten 22% und in Chile auch bereits 14% (Quelle: ZDF). Was soll man dazu noch sagen. Die hoch gelobte deutsche Korrektheit macht uns einen Strich durch die Rechnung – auch wenn man persönlich nicht den Eindruck hat, dass auch nur einer von denen da oben noch gründlich arbeitet. Die Skandale um Maskenprovisionen zeigen zusätzlich, dass es zu allem Überfluss auch keine Spur von Ehre mehr gibt.

Ab der Woche nach Ostern werden auch die Arztpraxen Corona-Impfungen vornehmen. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. Kanzlerin Merkel betonte, Deutschland wolle beim Impfen schneller und flexibler werden. Die Impfstoffmengen steigen kontinuierlich, sind im April aber noch knapp.

„Wir wollen schneller und flexibler werden“, betonte Bundeskanzlerin Merkel nach ihrem Gespräch mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder zum weiteren Vorgehen bei den Covid-19-Impfungen. Die „sprichwörtliche und im übrigen auch bewährte deutsche Gründlichkeit“ wollen man „um mehr deutsche Flexbilität“ ergänzen.

Ziel sei, ab dem zweiten Quartal so schnell wie möglich und so flexibel wie möglich mit dem Impfen in Deutschland voranzukommen. „Die Devise lautet: Impfen, Impfen, Impfen“, unterstrich Merkel. Bund und Länder haben sich deshalb auf ein Konzept verständigt, mit dem neben den wichtigen Impfzentren immer mehr auch die niedergelassenen Ärzte an den Impfungen beteiligt werden.

Dabei gehe es „nicht um entweder oder“, so Merkel, „sondern um sowohl als auch“. Bund und Länder hätten daher intensiv beraten, wie die Arbeit von Impfzentren und Arztpraxen schnellstmöglich kombiniert und unbürokratisch gestaltet werden kann.

Verfügbare Impfstoffmengen steigen kontinuierlich

Bund und Länder bestätigten ihr Ziel, im Sommer allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland ein Impfangebot machen zu können. Auch wenn im April die Impfstoffmengen noch knapp sind, steigen sie in den kommenden Wochen kontinuierlich an. Zusätzlich zu den bereits eingeplanten Liefermengen wird Deutschland eine zusätzliche Lieferung von 580.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten.

Arztpraxen starten mit Corona-Impfungen

Die Arztpraxen sollen ab dem 5. April in den Impfprozess einbezogen werden. Aufgrund der zunächst noch begrenzten Zahl an Impfdosen werden anfangs kleinere Mengen an die Praxen ausgeliefert. Jede der rund 50.000 Hausarztpraxen soll wöchentlich etwa 20 Impfdosen erhalten. Später sollen auch Fach- und Betriebsärzte einbezogen werden.

Für die Impfungen in den Arztpraxen gilt die Priorisierung der Impfverordnung als Grundlage, die sie flexibel anwenden können. Die Ärztinnen und Ärzte sollen zunächst gezielt ihre besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten einladen sowie immobile Menschen bei Hausbesuchen impfen.

2,25 Millionen Dosen pro Woche für Impfzentren

Die in den Ländern aufgebauten Impfzentren und die mobilen Impfteams kommen weiterhin zum Einsatz. Um einen planbaren Betrieb aufrechtzuerhalten, erhalten die Länder hierfür im April wöchentlich kontinuierlich 2,25 Millionen Impfdosen. Diese Menge soll nach und nach gesteigert werden.

Die zusätzliche Lieferung von 580.000 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer wird unter anderem dazu verwendet, Menschen in besonders gefährdeten Grenzregionen zielgerichtet zu impfen. Dazu gehören Regionen an der Grenze zu Tschechien und zum französischen Département Moselle, die jeweils ein starkes Infektionsgeschehen haben. So soll der Infektionseintrag sowie die Verbreitung von Virusvarianten begrenzt werden.

Vor dem Bund-Länder-Gespräch zur Impfstrategie hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Sicherheit des Impfstoffs von AstraZeneca bestätigt. Damit konnten die Impfungen mit diesem Impfstoff in Deutschland fortgesetzt werden. Wegen einiger Fälle von Hirnvenen-Thrombosen hatte die Bundesregierung vorsorglich veranlasst, Impfungen bis zur Prüfung der Sachlage auszusetzen und war damit einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts gefolgt. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Bericht.