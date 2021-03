â€žMehr als nur eine Zahlâ€œ: Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Zeit in St. Johannis Schweinfurt

„Mehr als nur eine Zahl“: Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Zeit in St. Johannis Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die evangelische Kirchengemeinde Schweinfurt-St. Johannis erinnert mit einer besonderen Aktion an die Menschen, die an Corona verstorben sind, ebenso wie an diejenigen, die aufgrund der Pandemie nur im kleinen Kreis zu Grabe getragen werden konnten.

Am Dienstag, 23.März, um 16:30 beginnt die Aktion mit einer Gedenkzeit mit Andacht in der St. Johanniskirche. Anschließend werden in der Turmkapelle hinten links in der Kirche Karten ausliegen. Dort können Interessierte die Namen der Menschen hinterlassen, damit auch andere sie lesen können, und dazu eine Kerze anzünden.

Alle Namen werden ihren Platz finden in einem österlichen Gedenkgottesdienst am Sonntag, 18. April, um 10:30 Uhr – dem Tag, an dem deutschlandweit zum Gedenken an die an Corona Verstorbenen aufgerufen wird.

Der Titel „Mehr als nur eine Zahl“ stammt vom Hamburger Vikar Jakob Pape, der auf Instagram eine Erinnerungsplattform für Verstorbene anbietet. Auch den Pfarrerinnen und Pfarrern von St. Johannis geht es darum, zu zeigen: Die Verstorbenen haben Namen und eine Lebensgeschichte. Sie sind nicht nur der oder die soundsovielste Verstorbene der Pandemie.

Gleichzeitig verweist der Gottesdienst kurz nach Ostern auf die Hoffnung der Christinnen und Christen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. So soll diese Aktion nicht nur eine Erinnerung sein, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung für die, die mit dem Verlust weiterleben müssen.

www.schweinfurt-stjohannis.de

Infos zu Vikar Pape: www.evangelisch.de/inhalte/181652/25-01-2021/neuer-instagram-account-gedenkt-der-corona-toten-jakob-pape-vikar-hamburg

Auf dem Foto: Kerzen in der dunklen St. Johannis-Kirche

Text und Bild: Pfarrer Heiko Kuschel, Öffentlichkeitsreferent des Evang.-Luth. Dekanats Schweinfurt