Nach 21 Uhr zwischen Sulzheim und Mönchstockheim oder nach Bamberg unterwegs: Das sind jetzt Verstöße nach dem Infektionsschutz

SULZHEIM – Eine 38-jährige Frau aus dem Landkreis Kitzingen befuhr am späten Freitagabend (22:45 Uhr) die Staatsstraße 2275 von Mönchstockheim in Fahrtrichtung Sulzheim. Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass sich die Frau ohne triftigen Grund an der oben genannten Örtlichkeit aufhält.

Aufgrund der geltenden Ausgangssperre muss die Frau mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

KOLITZHEIM – Auch am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurden zwei männliche Personen aus Volkach angetroffen, welche sich ohne triftigen Grund auf dem Weg nach Bamberg befanden. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige nach dem Infektionsschutz gefertigt.