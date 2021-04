Neue und bereinigte Corona-Zahlen: Insgesamt 24 weitere positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, liegt die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt aktuell – Stand Mittwoch, 07.04.2021, 17.30 Uhr – bei 5759 (Landkreis 3700 (-127) im Vergleich zum Vortag / Stadt Schweinfurt 2059 (+151)).

Derzeit mit dem Coronavirus infiziert sind laut Angaben des Staatlichen Gesundheitsamts Schweinfurts 577 Personen (Landkreis 301 / Stadt Schweinfurt 276). Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 180 (Landkreis 111 / Stadt Schweinfurt 69). Zudem gelten 461 Menschen (Landkreis 382 / Stadt Schweinfurt 79) als Kontaktperson ersten Grades und sind derzeit in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Landkreis Schweinfurt den Berechnungen des RKI zufolge bei 69,3 (Stadt Schweinfurt 136,6).

Hinweis

Im Zuge der technischen Probleme der vergangenen Wochen bei der Software-Umstellung im Gesundheitsamt wurden bei der Datenübermittlung an das LGL einige Coronafälle dem Landkreis Schweinfurt zugeordnet, obwohl sie tatsächlich dem Stadtgebiet hätten zugeordnet werden müssen. Die korrigierte kommunale Zuordnung ist in der heutigen Corona-Ticker-Meldung abgebildet. Für die Berechnung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz wurden die aktualisierten Zahlen bereits berücksichtigt. Da ein Großteil der kommunal neu zugeordneten Fälle bereits über 7 Tage zurückliegt, haben diese Fallzahlen keinen Einfluss mehr auf die aktuelle Berechnung der Inzidenz. Sie schlagen sich lediglich in der Fallzahl-Statistik nieder.