Schnell und sicher: Kostenlose Corona-BÃ¼rgertests in der Medicon Apotheke Schweinfurt in der Stadtgalerie werden ausgeweitet

Schnell und sicher: Kostenlose Corona-Bürgertests in der Medicon Apotheke Schweinfurt in der Stadtgalerie werden ausgeweitet

SCHWEINFURT – Mit Abstrich auf Nummer Sicher: Die Schweinfurter Medicon Apotheke in der Stadtgalerie Schweinfurt, Schrammstraße 5, wurde vom Gesundheitsamt Schweinfurt damit beauftragt, kostenfreie Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten.

Diese sogenannten „Bürgertests“ (1 Mal die Woche bei Menschen ohne Symptome) sind ab sofort in der Medicon Apotheke in der Schrammstraße 5, ab Montag, 29.03. 2021, im neu geschaffenen Medicovid Schnelltestzentrum im Obergeschoss der Stadtgalerie möglich.

Schnell und sicher und vor allem unkompliziert läuft das Prozedere ab, in 15 bis 60 Minuten hat man das Testergebnis. „Im Hinblick auf das Osterfest und mögliche geplante Familienbesuche haben wir uns entschlossen, die Testkapazitäten deutlich auszuweiten“, erläutert Christian Hundeshagen, Inhaber der Schweinfurter Medicon Apotheke, in einer Pressemitteilung.

Normalerweise finden die kostenlosen Testungen montags bis samtags zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Aufgrund der zu erwartenden Nachfrage nach Antigen-Schnelltests bietet das Team der Medicon Apotheke Schweinfurt zusätzlich an Gründonnerstag, 1. April, einen extra langen Testzeitraum von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr an. Am Ostersamstag finden Testungen zwischen 10 und 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr statt. „Je nach Terminlage werden wir diese Zeiträume auch noch erweitern; so können die Bürgerinnen und Bürger mit dem Abstrich auf Nummer Sicher gehen und sich selbst sowie ihre Angehörigen vor möglichen Ansteckungen besser schützen.“

Und so funktioniert es:

– Den Termin bequem online buchen über terminland.de/medicovid-testzentrum

– Zum Test den Personalausweis mitbringen; das geschulte Apotheken-Personal entnimmt einen schmerzfreien Abstrich im vorderen Nasenraum im eigens eingerichteten Medicovid-Testzentrum

– Das Ergebnis erhält man mittels eines individuellen QR-Codes auf doctorbox.de nach etwa 15 bis 60 Minuten. Das Testzertifikat wird automatisch über die Doctorbox App verschickt.

Apotheker Christian Hundeshagen weist daraufhin, dass die verwendeten Tests vom BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) zugelassen sind und vom unabhängigen Paul-Ehrlich-Institut evaluiert wurden. Damit sind die Tests besonders sicher und genau.

Foto: Medicon Apotheke Schweinfurt