Sexueller Missbrauch von Kindern nimmt zu: Online-VortrÃ¤ge fÃ¼r Eltern und Kinder in der Pandemie

FRANKEN – Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind mehr Kinder Opfer von sexueller Gewalt geworden. Die Coronakrise könnte laut BKA zu einer Gewalt-Zunahme führen. Die Zahlen sind alarmierend: Mehr Jungen und Mädchen wurden im vergangenen Jahr Opfer von sexueller Gewalt. Die polizeiliche Kriminalstatistik registrierte 15.936 Fälle, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von mehr als 1.000 Fällen.

Zudem stieg die Zahl der gemeldeten Fälle der Verbreitung von Kinderpornografie: 12.262 Fälle registriert die Statistik, eine Steigerung um 65 Prozent. Umso mehr sind Webinarangebote für die Kinder, Eltern und Fachkräfte wichtig.

Die Warteliste von der Bundesgeschäftsstelle ist lang. Smartphones und Tablets fehlen in keiner Grundschule /Kita mehr. Für Lehrkräfte und Eltern stellen sich dabei viele Fragen: Ab wann ist ein Kind reif genug für ein eigenes Smartphone? Kann man die Geräte kindersicher einstellen? Wie kann man eine schnelle Internetverbindung bekommen? Welche Regeln zur Nutzung sollte man für Kinder aufstellen? Wo können Kinder gefahrlos surfen? Welche Netzwerke sind sicher? Wie schützen wir die Kinder richtig? Wie schützen wir unsere Kinder vor Pädophile im Netz?

Die Bundesgeschäftsstelle Sicher-Stark bietet umfangreiche Materialien, die diese Lehrerfragen / Elternfragen in Webinaren beantworten. Die Bundesgeschäftsstelle hat dazu passende Produkte herausgesucht, mit denen Kinder geschützt und kompetent begleitet werden.

Für Fachkräfte aus Kita und Grundschulen sind Webinare von der Bundesgeschäftsstelle entwickelt worden.

Die Bundesgeschäftsstelle hat bereits vor 15 Jahren die ersten deutschlandweiten Kinderwebinare in Deutschland entwickelt und schult nach eigenen Angaben bereits ein paar tausend TeilnehmerInnen geschult.

Jeden Monat können Eltern, Kinder, Fachkräfte an den Online-vorträgen teilnehmen, entweder in Gruppen oder alleine.

Zusätzlich wurden Webinarmitschnitte für die Teilnehmer entwickelt, die an den besagten Seminartermine keine Zeit haben.

Die Dozenten der Bundesgeschäftsstelle sind erfahrene Ärzte, Diplom-Sozialpädagogen, Medienexperten, Hacker, Doktoren und Polizeibeamte, die seit Jahren Vorträge, Kurse, Webinare halten.

Die Bundesgeschäftsstelle lädt ab April zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu kostenlosen und kostenpflichtigen Online-Vorträge ein.

Die Teilnehmerzahl im virtuellen Konferenzraum ist leider begrenzt und es wird um frühzeitige Anmeldung im Sicher-Stark-Shop gebeten!

Hintergrund:

Die Sicher-Stark-Organisation steht für eine der führenden Non-Profit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention in Familienzentren, Kitas, Kita plus, Kindertageseinrichtungen, Familienbildungsstätten und Grundschulen für moderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige Präventionsexperten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längst eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zu dem sensiblen Bereich des Kinderschutzes geht. Mit pädagogisch und polizeilich hoch qualifizierten Experten führt das Sicher-Stark-Team in ganz Deutschland Präventionskurse, Fachkräftefortbildungen, Webinare und Vorträge für Kinder durch und leistet somit seinen Beitrag zum Kinderschutz. Über 500.000 Kinder, Eltern und Fachkräfte konnten bereits deutschlandweit geschult werden.