Statt FuÃŸball beim TSV: In GroÃŸbardorf erÃ¶ffnet nÃ¤chsten Sonntag der neue Gallier-Biergarten

Statt Fußball beim TSV: In Großbardorf eröffnet nächsten Sonntag der neue Gallier-Biergarten

Teilen Facebook

Twitter

GROSSBARDORF – Nachdem weiterhin nicht absehbar ist, wann wieder ein geregelter Spiel- und damit auch Wirtschaftsbetrieb für die lokalen Fußball-Vereine möglich ist, hat sich nun der Bayernligist TSV Großbardorf etwas ausgedacht, das durchaus reizvoll ist.

Der Verein hat ein Konzept für einen Gallier-Biergarten am Gallier Campus in Bardorf entwickelt. „Es wird richtig hübsch. Wir haben bereits mit den Aufbauarbeiten begonnen“, verrät der Verein via soziale Netzwerke und zeigt erste Bilder vom Bereich vor dem Eingang. Bislangh hatte das Vereinsheim keinen Biergarten.

Am Sonntag, 14.06. um 15:00 Uhr legen die Großbardorfer dann los. Immer wieder sonntags erwarten die Besucher wechselnd typische Leckereien und zur Unterhaltung auch jeweils ein kleines Programm mit Live-Musik.

Geöffnet ist jeweils von 15 bis 21 Uhr bei gutem Wetter – uns es gibt neben Kaffee und Kuchen auch typische Biergartenspezialitäten sowie zusätzlich ein wöchentlich wechselndes Speisen-Highlight.

Fotos: Gallier des TSV Großbardorf