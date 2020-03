WaigolshÃ¤user GÃ¤rtner verschenkt Blumen – unglaublich was passiert!

Waigolshäuser Gärtner verschenkt Blumen – unglaublich was passiert!

WAIGOLSHAUSEN – Gerade in Krisenzeiten an andere Menschen denken, das hatte sich Rupert Benkert mit seiner Aktion „Etwas Frühling – Blumen zu verschenken“ auf die Fahne geschrieben. Damit seine schönen Blumen nicht auf dem Kompost landen, wollte er sie lieber verschenken! Leider wurde seine Gutmütigkeit missbraucht! Trotzdem will er weiter machen!

Offensichtlich ist sich in der Krise jeder selbst der nächste, zumindest ist man erschüttert wenn man das liest, was Rupert Benkert auf seiner Facebook-Site schreibt. Die im ganzen Umland bekannte Gärtnerei Benkert wollte Blumen verschenken um „ein bisschen Frühling“ zu spenden, für alle die es nötig haben. Leider wurden nur die Schönsten ausgesucht, Töpfe einfach auf die Straße gestellt, andere wieder nahmen einfach alles mit… Dankbarkeit ist leider oft Fehlanzeige!

Rupert Benkert schreibt in seinem Facebook-Post:

„Liebe Kundinnen und Kunden,

liebe Freunde der Gärtnerei Benkert.

Es ist bei uns geschlossen, wir dürfen nichts verkaufen … das wird sich sicherlich am Monatsende in der Kasse bemerkbar machen … wir finden uns damit ab, hoffentlich können wir das Virus dadurch ein bisschen bremsen, wenn das eine oder andere Geschäft schließt …. es wird aber auch ein Leben nach Corona geben und darauf arbeiten wir hin. Unsere Pflanzen, die wir eigentlich verkaufen wollten sind für uns als „Gärtner“ viel zu schade, auf den Kompost zu landen. Wir wollen sie verschenken, deshalb stellen wir Kisten, mit je 6 Stück zum Mitnehmen auf unsere Mauer: Resultat, eine Dame meint, von jeder Kiste nur die „Weissen“ zu nehmen, der nächste stellt die, die nicht in seinen Farbenwunsch passen einfach auf die Strasse, der nächste meint gar, die ganze Mauer abräumen zu dürfen ….. .-HEY LEUTE; HABT IHR´S NICHT KAPPIERT? Definiere den Begriff „NORMAL“ …. normal ist dieses Verhalten nicht! Morgen probieren wir es wieder …. wir verschenken unsere Primel …. jeder kann/darf sich eine Kiste mitnehmen … aber denken Sie bitte dran …. es gibt mehr Menschen als nur „ICH“ . Eine Spendenbox wollen wir nicht aufstellen, besuchen Sie uns wieder, wenn der ganze Spuk wieder vorbei ist ……

BLEIBEN SIE GESUND!“

Im Namen aller normalen Menschen sagen wir stellvertretend DANKE an die Firma Benkert und belohnen auch deren Hilfsbereitschaft mit einem Link: www.blumen-benkert.de