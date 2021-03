Weiterhin Diskussion um das Tragen von Atemschutzmasken in der Schweinfurter Innenstadt

SCHWEINFURT – Kritik einstecken muss Freie Wähler-Stadtrat Stefan Labus in Sachen seiner (inzwischen umgesetzten) Forderung nach einer erweiterten Maskenpflicht in der Schweinfurter Innenstadt in Person von SW1-News-Leser Oskar Mastalier. Der zweifelt den Nutzen des Tragens von FFP2-Atemschutzmasken im Freien.

Die seien „kein wirksamer Schutz gegen Viren, sondern nur die der Klasse FFP3, welche aber nur kurzzeitig getragen werden dürfen! Weiterhin ist das Tragen von Schutzmasken im Freien ein absoluter Unsinn, da die Viren durch die UV Strahlung der Sonne abgetötet werden und die Konzentration der Aerosole nicht ausreicht jemanden zu infizieren“, schreibt Mastalier als offenen Brief und direkt an Labus, beruflich Industriemeister und seit einigen Jahren bekanntlich engagierter Kommunalpolitiker.

Den fragt Mastalier, „wo du deine medizinische Fachkenntnis erlangt hast um derartige Empfehlungen wie das Tragen von Masken in der Stadt auszusprechen“? Mastalier habe „fast ein ganzes Leben im Gesundheitswesen“ gearbeitet und ca. 35 Jahre lang im Außendienst als Medizinprodukteberater medizinisches Fachpersonal und Ärzte in Hygiene Schutzmaßnahmen und Infektionsschutz eingewiesen. Dazu gehörten unter anderem auch die Atemschutzmasken.

„Aus meiner langjährigen Berufserfahrung heraus erlaube ich mir dich zu korrigieren!“, schreibt er und spricht auch von „der Unkenntnis der Politiker bis hinauf zu unserem Gesundheitsminister (Bankkaufmann), dass die Bevölkerung durch solche unsinnigen Maßnahmen drangsaliert wird, vor allem alte Menschen und Kinder!Ich würde mir wünschen, dass sich Politiker wie du mit Maßnahmen profilieren sollten, wovon sie auch etwas verstehen!“

Als Replik bedankt sich Stefan Labus „für deine aufklärenden Worte. In meiner Kritik an den Vorgängen des OB und Ordnungsamtes ist niemals von mir über Art und Typ der Masken gesprochen worden.Für mich war es immer sehr wichtig, dass bei den täglich steigenden Inzidenzwerten nicht gegen gesteuert wurde. Eine Art Hilflosigkeit der Verwaltung stand auf der Tagesordnung“, schreibt der Kommunalpolitiker der Freien Wähler.

Labus weiter: „Und das hab ich bis zum 23.03. kritisiert und bekämpft, wie du zwischenzeitlich weißt mit Erfolg. Das Robert Koch Institut rät auf jeden Fall, Masken zu tragen, denn diese schützen andere Personen (auch Dich) vor feinen Tröpfchen und Partikel. Welche Art von Masken? Dafür bin ich als kleiner Kommunalpolitiker zu klein!“