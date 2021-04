Zum Tag der Ã¤lteren Generation erklÃ¤rt AWO-Chef Beyer: â€žIm Internet verÃ¶ffentlichen, welches Alter ab wann geimpft wirdâ€œ

UNTERFRANKEN – „Ich begrüße, dass jetzt nach den Osterfeiertagen damit zu rechnen ist, dass die Impfungen durch Hausärzt*innen in Bayern Fahrt aufnehmen werden“, erklärt Thomas Beyer, Landesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern, anlässlich des Tags der älteren Generation am 7. April.

Und weiter: „Damit stehen den Bürger*innen zum einen weitere Anlaufstellen offen. Zum anderen dürfte das Vertrauensverhältnis zwischen Hausarzt und Patient*in von großer Bedeutung sein, denn die Mediziner*innen kennen den Gesundheitszustand ihrer Patient*innen bzw. ihre möglichen Vorerkrankungen genau. Dies ist gewiss nicht zuletzt für ältere Patient*innen von Bedeutung, auch im Hinblick auf den für sie geeigneten Impfstoff“, so Beyer.

Um die Abläufe bei der Terminvergabe zu optimieren, greift der AWO-Chef eine Anregung der Landesseniorenvertretung Bayern (LSVB) auf: „Es wäre sinnvoll, wenn im Internet veröffentlicht würde, welches Alter ab wann in welchem Impfzentrum an der Reihe ist und dies entsprechend aktualisiert wird. Zum Beispiel: Ab 72 Jahre ab 15. April im Impfzentrum X“.

Anlass für diese Forderung seien Rückmeldungen von Senior*innen, dass in vielen Impfzentren die Telefonleitungen zurzeit überlastet seien, gleichzeitig sei eine der häufig gestellten Fragen die nach der Altersberechtigung für eine Impfung. Durch eine entsprechende Ankündigung im Netz ließen sich die Anrufe wahrscheinlich reduzieren und vor allem eine bessere Information der Bevölkerung würde erreicht.

