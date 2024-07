SCHWEINFURT – Defensivspieler Darius Held verlässt den 1. FC Schweinfurt aus beruflichen Gründen. Der Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der 25-jährige wechselte erst im Sommer vom FV Illertissen an den Main und war in der Defensive fest eingeplant.

„Etwas überraschend kam Darius in dieser Woche auf uns zu und bat um Auflösung seines Vertrags. Er schafft es aktuell nicht mehr, seine beruflichen Ziele und den Fußball auf diesem Niveau unter einen Hut zu bekommen. Diesem Wunsch kommen wir als Verein natürlich nach, auch wenn wir es sehr bedauern. Darius ist charakterlich ein absolut feiner Mensch und somit werden wir ihm keine Steine in den Weg legen. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg in jeglicher Hinsicht nur das Beste“, so der sportliche Leiter Andreas Brendler.

Auch Held verabschiedete sich am letzten Vorbereitungswochenende aus Schweinfurt: „Aktuell muss ich wegen der Beendigung meines Studiums und beruflichen Ausrichtung meine zeitlichen Prioritäten anders setzen, wie ich das ursprünglich alles geplant hatte. Deswegen habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Ich bin hier toll aufgenommen worden. Ich wünsche dem Verein und dem Team alles Gute. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft eine sehr gute Saison spielen wird.“