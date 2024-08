Das Disharmonie-Programm im September

SCHWEINFURT – Das geht ab im September in der Disharmonie:

Donnerstag, 12. September, 19:30 Uhr, Disharmonie

Matthias Egersdörfer und Lothar Gröschel (Lesung)

Das Lachen des Grünspechts

Eine höchst abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, Kunst und Wahnsinn in der fränkischen Provinz. »Früher standen da Kühe und haben gemuht. Die wollten nichts weniger zum Ausdruck bringen, als dass an diesem Ort, an dem sie stehen und liegen, fressen und scheißen und schlafen, einmal große Dinge passieren werden. Damals hat das aber einfach keiner verstehen wollen. Aber jetzt kommt die Wahrheit endlich ans Licht. Hervorgegangen aus dem legendären Kulturverein Winterstein und gegründet von Matthias Egersdörfer und Lothar Gröschel zieht die Band »Fast zu Fürth« seit mehr als 25 Jahren ihre unberechenbaren Kreise. Auch wenn einzelne Bandmitglieder kamen und gingen – stets geblieben ist der unverwechselbare Sound dieses musikalischen Freundeskreises: eine widerborstige Melange aus Volksmusik und Pop, Wortakrobatik und derben Spottgesängen.

Nun erzählen Egersdörfer und Gröschel, wie alles begann, wie sich zwischen Bauernseufzern und Presssack ein Künstlerkollektiv bildete und eine unaufhaltsame Kettenreaktion kurioser Begebenheiten in Gang setzte. Wilde Metaphorik und ausschweifende philosophische Überlegungen wechseln sich ab mit skurrilem Slapstick und fröhlichen Fahrten durch die Schlaglöcher des Lebens. So entsteht ein ungeschminktes Sittengemälde der fränkischen Provinz, in dem sich gleichzeitig die Welt spiegelt in ihrer ganzen Schönheit und Zerbrechlichkeit, ihren Abgründen und Absurditäten.

Das Lachen des Grünspechts ist Künstler-Robinsonade und Schelmenroman, Bandgeschichte und literarischer Rettungsanker für die vom Aussterben bedrohte Wirtshauskultur, aber auch eine Liebeserklärung an die Landschaft der Fränkischen Schweiz, die sich als ebenso kleinteilig, zerklüftet und verschroben erweist wie die Gemüter der hier lebenden Menschen.

Matthias Egersdörfer und Lothar Gröschel setzen ihrer fränkischen Heimat mit diesem Buch ein würdiges Denkmal. Gleichzeitig verfassen sie eine Ode an die Freundschaft und bestätigen die Erkenntnis des oberfränkischen Dichters Jean Paul: »Humor ist überwundenes Leiden an der Welt.«

Das Lachen des Grünspechts erschienen bei „starfruit publications“ 2023.

Freitag, 13. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

Jens Kommnick „Fingerstyle Guitar“

Jens Kommnick ist Musiker, Arrangeur, Komponist, Produzent sowie freier Fachautor und spielt seit 45 Jahren akustische Gitarre. Er gilt als führender Vertreter des Celtic Fingerstyle, der es zudem versteht, auch andere Einflüsse aus Klassik, Jazz und Rock in seine filigranen Gitarrenklänge einfließen zu lassen. Er arbeitete mit den hochkarätigsten Vertreterinnen und Vertretern seiner Zunft zusammen (Reinhard Mey, Werner Lämmerhirt †, Ian Melrose, Peter Finger, Allan Taylor, Klaus Weiland, Ulli Bögershausen, etc.) und dürfte aufgrund der Mitwirkung an mittlerweile knapp 100 CD- Produktionen unterschiedlichsten akustischen Stils (Irish Traditional & Contemporary, Fingerstyle-Gitarre, Klassik, Singer- Songwriter, Musik für Kinder) landesweit einer der wohl meistgefragtesten Studiomusiker dieser Szene sein. Zudem arbeitet er als Gitarren- , Bouzouki- und Whistle- Dozent auf zahlreichen Workshops in der ganzen Republik und im europäischen Ausland.

Samstag, 14. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

Poetry Slam #75 Gastszene Niedersachen, Bremen

Die Herbst-/Wintersaison startet meisterlich. Erstmals sind alle drei Teilnehmer*innen des finalen Stechens um die deutschsprachige Meisterschaft in einer Saison vertreten.

Mit Theresa Sperling (Bremen) kommt die erste Frau, die seit 24 Jahren deutschsprachige Meisterin wurde und damit alle Titel im Slam errang, die es zu holen gilt. Die Slammerin, Theater– und Romanautorin gilt zu Recht als Grande Dame der Slamlyrik. Zusammen mit Matti Linke (Landesmeister NS/Bremen 2022 und Stadtmeister SW 2023) erleben wir zudem „Sofie und Fabel“ – amtierende deutschsprachige Team-Vizemeister.

Dem nicht genug haben wir noch den Trize der bayrischen Landesmeister, als auch deutschsprachigen Meisterschaften Yannik Ambrusits und Sadaf Zahedi die beim Sprechen ihrer Texte der einzigartigen Melodie und Betonung von Urdu und Farsi folgt und die lyrisch Vortragskunst ihrer Heimat so deutschsprachigen Menschen zugänglich macht.

Donnerstag, 19. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

Nepo Fitz

Nepo Fitz: Unverwechselbar, explosiv, direkt. Er okkupiert die Bühne mit einer Energie, die

aufflammt und die Sinne greift. Jede Performance ist eine Live-Show der Exzesse, voller schlagfertiger Inszenierungen und genialer Neuerungen. Das Ungewöhnlichste daran: Er vereint alle – Jung und Alt, konservativ und progressiv – in einem Boot, wo Nepo mit der Magie des Moments das Steuer in die Hand nimmt. „Ein absolutes Allround-Talent.“ – Kreisbote, Füssen. Nepo Fitz wurde für seine Bühnenshows mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Als jüngstes Unterhaltungsmultitalent der Münchner Künstlerdynastie Fitz ist

Kabarettist, Musiker und Schauspieler Nepo für seine actiongeladenen, mitreißenden Bühnenprogramme auf Topniveau bekannt. Nepo Fitz weiß, was Spaß macht, schön ist und auch, was einfach notwendig ist.

Samstag, 21. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

Schwarzblond „Mitternächtliche Mondscheinwunder“

Die originellen Originale aus Berlin haben mit Ihrer Art von „Glamourtainment“ eine ganz eigene Schublade kreiert. Der vier Oktaven Gesang von Benny Hiller und die elfenartige

Babydoll Stimme von Monella Caspar bewegen sich in Dimensionen, die kontrastreicher nicht sein könnten. Songs zwischen Gänsehaut und Herzprickeln, Pop und Rock,

Chanson und Kabarett lassen keine Gefühlsregung aus. Das Ganze präsentiert in ständig wechselnder, von Monella Caspar selbstentworfener Haute Couture und extravaganten

Hutkreationen, die in ihrer Exklusivität und Einzigartigkeit ihres Gleichen suchen und einen Hauch von Revuecharakter aufkommen lassen. Benny Hiller, der androgyne Latin Lover an den schwarz-weißen Tasten, bringt mit glockenklaren sopranigen Höhen, hauchigen

Popgesängen und frech-fröhlichen Comedyeinlagen sein Publikum zum Lachen, Staunen und Gänsehäuten. Gekonnt und mit viel Leidenschaft spielt er neben dem Klavier auch weniger bekannte Instrumente wie Didgeridoo, Darbuka oder Spaceguitar. Er ist Komponist und Texter der sehr melodischen, groovigen und teilweise hitverdächtigen Songs.

Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

JAM – Jazz am Main

Hier treffen sich die Schweinfurter Jazz-Hörer und die Jazz-Musiker. Dabei wird in lockerer Atmosphäre gespielt und auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

Eintritt frei

Mittwoch, 25. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

Comedy Lounge mit Christoph Maul, Thomas Kupferschmidt, Mago Masin und Lüder Warnken

Das Erfolgskonzept der Comedy Lounge geht weiter. Jeden Monat freut sich Moderator Christoph Maul auf eine abwechslungsreiche und hochklassige Auswahl an Gästen. Wie immer treffen Newcomer auf etablierte Größen. Profis, die die Highlights aus ihren Programmen spielen oder auch einmal neues Material vor Publikum testen. Aber auch neue Künstler, die ihre ersten Schritte gehen. Jede Comedy Lounge ist anders, aber garantiert immer überraschend, etwas verrückt aber garantiert höchst unterhaltsam und voller Spaß und guter Laune.

Donnerstag, 26. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

Mathias Tretter Vorpremiere „Souverän“

„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ – Carl Schmitt war auch so ein Großmaul, sonst wäre er nicht Görings Eierlikör geworden. Deutschlands ärgster Advokat schrieb den berühmten Satz 1928, seitdem kauen wir drauf rum. Kaum hundert Jahre später ist an jeder Ecke Ausnahmezustand – aber wer ist Souverän?

Die einen sagen so, die anderen: das Volk, die Wahrheit liegt wie immer ganz woanders. Mathias Tretter findet sie mal wieder bei Freund Ansgar: „Bekifft sein ist Ausnahmezustand, und ich hab’ mich für ihn entschieden.“ Der Demokratie mag die Herrschaft allmählich abhandenkommen, deshalb muss man noch lange nicht die Selbstbeherrschung verlieren. Es sei denn, man nässt sich ein vor Lachen – aber ist das nicht das Souveränste überhaupt?

„Sie werden wiehern“, sagt Tretter, der seit dem Salzburger Stier 2023 nun endgültig mit jedem Kabarettpreis ausgezeichnet ist. Dennoch sei sein neuestes Stück sein komischstes: „Sie werden feixen, prusten, schnappatmen und am Ende unverwundbar heimgehen.“ Mit anderen Worten: Souverän. Der Name ist Programm.

Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, Disharmonie

Other Roads – Folk aus Schottland

Eine der besten zeitgenössischen Folkbands der letzten Jahre. Ihre Heimat ist Großbritannien, aber sie touren regelmäßig in Deutschland, Holland, Dänemark, Spanien und Neuseeland und werden immer populärer. Als frühere Begleitband von John Wright sind sie vielen Fans seit Jahren gut bekannt.

Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley sorgen für einen neuen und aufregenden eigenen Sound.

Samstag, 28. September, 20.30 Uhr, Disharmonie

Let‘s dance

Freier Tanz für Alle

Abtanzen bei Rock|Pop|Funk|Soul|Punk|Rap|Disko|und mehr

mit DJ clabaudrio