Das geht ab im September in Hammelburg

HAMMELBURG – Das geht ab:

Samstag, 07.09.2024 und 21.09.2024

11:00 – 12:00 Uhr – Stadtspaziergang durch die historische Altstadt, Preis 5,00 €

Treffpunkt: Marktbrunnen am Marktplatz – Hammelburg

12:30 – 13:30 Uhr – Hammelburger Weinkultur: Besuchen Sie die Vinothek vom Weingut Müller und erfahren Sie mehr über den Weinbau und den Wein (inkl. Verkostung von drei Weinen 9,00 €)

Müller! Das Weingut und Weinhotel – Am Marktplatz 12 – Hammelburg

Samstag, 14.09.2024 und 28.09.2024

11:00 – 12:00 Uhr – Das Museum Herrenmühle entdecken: Erfahren Sie über die Geschichte des Weinbaus, das Leben und Arbeiten in der Mühle, Brot und Wein in den christlichen Religionen und Weingenuss. Preis 5,00 €, 2,00 € für Kinder ab 6 Jahre

Museum Herrenmühle – Turnhouter Str. 15 – Hammelburg

Jeden Samstag bis 26. Oktober

16:00 – 17:00 Uhr – Öffentliche Kellerführung: Entdecken Sie Presse, Stahltanks, Wein- und Flaschenlager, Fasskeller und weitere Details. Preis 10,00 € mit Verkostung von einem Wein

Weingut Müller – Kellerei am Buchberg – Fuldaer Str. 50 – Hammelburg

Jeden Dienstag

17:00 Uhr – Fahrrad fahren mit dem Rhönklub: Anmeldung Tel. 09732 1696, Verantwortlich Karl Brimer

Treffpunkt: Saaletalbad – Am Sportzentrum 8 – Hammelburg

Jeden Mittwoch und Samstag

09:00 – 13:30 Uhr – Grüner Wochenmarkt auf dem Marktplatz – Hammelburg

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag

14:00 – 18:00 Uhr – Weinkiosk an der Weintenne

Weingut Müller – Fuldaer Str. 50 – Hammelburg

Jeden Sonn- und Feiertag bis 27. Oktober

11:30 – 19:00 Uhr – Weinberghütte Vinica: Jeden 1. Sonntag im Monat wird mit Musik gegrillt

im Ganstal – Hammelburg

Sonntag, 01.09.2024

10:30 bis 11:30 Uhr – HAMULissimo Sommerkonzert – Die Alphörner sind los! Der Eintritt ist frei!

Am Viehmarkt – Hammelburg

Mittwoch, 04.09.2024

13:00 Uhr – Wanderung mit dem Rhönklub: Wanderung zum Geschichtlesweg Gössenheim

Anmeldung ab 28. August bei Wanderführer Werner Weigand, Tel. 09358 784

Abfahrt mit dem Bus am Bleichrasen – Hammelburg

Donnerstag, 05.09.2024

19:00 Uhr – HAMULissimo Sommerkonzerte – Classic Rock mit „DOUBLE U.C.“ Der Eintritt ist frei!

Am Viehmarkt – Hammelburg (bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung)

Samstag, 07.09.2024

08:30 bis 12:30 Uhr – Bauernmarkt

Am Marktplatz – Hammelburg

Samstag, 07.09.2024 17:00 bis 23:45 Uhr und Sonntag, 08.09.2024 10:30 bis 22:00 Uhr

Straßenweinfest in Feuerthal

Feuerthaler Straße – Hammelburg/Feuerthal

Musikverein Feuerthal e.V.

Sonntag, 08.09.2024

11:00 Uhr bis 12:30 Uhr – Besichtigung des jüdischen Friedhofes in Pfaffenhausen: Festes Schuhwerk empfohlen. Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine angemessene Kopfbedeckung mitzubringen. Die Führung ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten! Anmeldung: kulturamt@hammelburg.de, Tel. 09732-902430

Eingang Jüdischer Friedhof – An der Eich 14 – Hammelburg/Pfaffenhausen

Mittwoch, 11.09.2024

12:00 Uhr – Wanderung mit dem Rhönklub: Rundweg ab Heckmühle nach Völkersleier zum Aspenbusch – Sippachweg und zurück zur Heckmühle

Anmeldung ab 04. September bei Wanderführerin Edeltraud Spies, Tel. 09732 788943

Abfahrt mit dem Bus am Bleichrasen – Hammelburg

Freitag, 13.09.2024

20:00 Uhr – Eine Lesereise durch Deutschland – Achim Bogdahn „Unter den Wolken“: Vorverkauf ab 19.08. bei SASCH Taste&Smell, Tel. 09732 781287, Eintritt 16,00 €/Mitglieder 14,00 €

Weintenne – Fuldaer Str. 50 – Hammelburg

Freitag, 13.09.2024 bis Sonntag, 15.09.2024

Feuerwehrfest

Freitag: 20.00 Uhr Party, Eintritt frei

Samstag: 17.00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche, 18.00 Uhr Festzug durch das Dorf – Fahrzeugsegnung – Festbetrieb

Sonntag: 10.00 Uhr Festbetrieb, 11.00 Uhr Unterhaltung mit der Diebacher Blaskapelle, 12.00 Uhr Mittagessen – Kaffee und Kuchen, 13.00 Uhr Kinderprogramm

Vereinsringhalle – Josef-Bott-Str. 10 – Hammelburg-Diebach

Freiw. Feuerwehr Diebach e.V.

Samstag, 14.09.2024

10:00 bis 17:00 Uhr – Klimatag – Vernetzungstreffen zum Klimaschutz: Erneuerbare Energien, Energiesparen, nachhaltige Landwirtschaft, Ernährung

Am Marktplatz – Hammelburg

Bund Naturschutz – Kreisgruppe Bad Kissingen

14:00 – 15:00 Uhr – Blues im Garten – „Eine Stunde Kultur“: BLACK SAX alias Friedbert Heckmann interpretiert Bluesmelodien auf seinem schwarzen Shadow Saxophon, begleitet von Maria Heckmann mit Texten und Bildern aus ihrer Reihe „Fotopoesie“.

Naturgarten – Friedrich-Müller-Str. 5 – Hammelburg

Sonntag, 15.09.2024

Offenes Oldtimertreffen

Am Marktplatz – Hammelburg

AMSC Hammelburg e.V. im ADAC, BMV und VFV

Mittwoch, 18.09.2024

13:00 Uhr – Wanderung mit dem Rhönklub: Wanderung nach Pfaffenhausen weiter nach Fuchsstadt zur Erdfunkstelle und zurück

Anmeldung ab 11.09.24 bei Wanderführer Franz Herrler, Tel. 09732 1438

Treffpunkt Aldi Parkplatz – Am Sportzentrum 2 – Hammelburg

Samstag, 21.09.2024

Federweisserabend in der Weintenne: Federweisser, Wein, fränkische Brotzeitspezialitäten, musikalische Unterhaltung mit Ralf Brehm

Weintenne – Fuldaer Str. 50 – Hammelburg

Weingut Müller

Sonntag, 22.09.2024

13:00 Uhr – Herbstbasar

Erthalhalle – An der Erthalhalle – Hammelburg/Untererthal

Kindergarten St. Martin

Dienstag, 24.09.2024

18:00 Uhr – Am Feierabend – Lied und Kammermusik: Bettina von Hindte, Herwig Zack, Brandt Fredriksen mit Werken von Schubert, Beethoven, Brahms, Strauss, Offenmüller und Weigel

Eintritt: 22,00 €, erm. 17,00 €

Karten in der Tourist-Information, Reservix.de oder Abendkasse

Bayer. Musikakademie – Am Schlossberg – Hammelburg

Mittwoch, 25.09.2024

13:00 Uhr – Wanderung mit dem Rhönklub: Wanderung nach Untereschenbach, Diebach und zurück nach Hammelburg

Anmeldung ab 18. September bei Wanderführer Günter Dittmar, Tel. 09732 1493

Parkplatz Fundgrube – Ziegelhütte 1 – Hammelburg

Samstag, 28.09.2024 und Sonntag, 29.09.2024

11:00 bis 18:00 Uhr – Michaelsmarkt in Hammelburg: Die Geschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Marktplatz und Geschäftsstraßen der Innenstadt – Stadt Hammelburg und Verein für Wirtschaft u. Stadtmarketing

Samstag, 28.09.2024 bis Freitag, 11.10.2024

Ausstellung „50 Jahre Städtepartnerschaft Turnhout-Hammelburg“

Rathaus 1. und 2. OG – Am Marktplatz 1 – Hammelburg