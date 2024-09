Das gelbe Band zeigt Hier ist Ernten erlaubt

LANDKREIS HAßBERGE – Entlang der Gemeinde- und Kreisstraßen im Landkreis Haßberge fallen in diesem Jahr die Obstbäume ins Auge, die trotz eines Spätfrosts, der viele Blüten und junge Früchte zerstörte, Früchte tragen.

Um zu verhindern, dass im Herbst ungenutztes Obst als Fallobst verdirbt, haben die Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege sowie die Gemeinde-Allianzen Hofheimer Land und Main-Haßberge die Initiative „Ernten erlaubt“ zum fünften Mal ins Leben gerufen.

Die Aktion ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, Obstbäume, die mit einem „Gelben Band“ markiert sind, ohne Rückfrage bei den Eigentümern zu ernten. Diese Bäume befinden sich entlang öffentlicher Straßen oder auf kommunalen Flächen. Das „Gelbe Band“ besteht aus Papier und verwittert nach ein bis zwei Jahren, wodurch Missverständnisse über die Erlaubnis zur Ernte vermieden werden sollen.

Die Initiative richtet sich auch an private Grundstücksbesitzer, die ihre Obstbäume zur Verfügung stellen möchten. Interessierte können das „Gelbe Band“ kostenlos bei verschiedenen Stellen im Landkreis abholen, darunter die Kreisfachberatung am Landratsamt Haßberge, die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land und die Allianz Main-Haßberge.

Zusätzlich gibt es auch in diesem Jahr die „Streuobstbörse“, eine Plattform, die in Zusammenarbeit mit dem BUND Naturschutz eingerichtet wurde, um wertvolles Obst zu vermitteln und vor dem Verderben zu bewahren. Obstbaumbesitzer werden gebeten, ihre Bestände zu melden, damit das Obst an Interessierte weitergegeben werden kann.

Ansprechpartner hierfür sind die Geschäftsstellen des Kreisverbandes (09521/942623) und des BUND Naturschutzes in Ebern (09531/9443566).