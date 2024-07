Das kann tödlich enden: Unbekannter löst fünf Radmuttern an Volvo

SCHWEINFURT, Friedhofstraße – In der Zeit zwischen Montagvormittag, 06.50 Uhr und Mittwochnachmittag, 17.20 Uhr, kam es in Schweinfurt in der Friedhofstraße zu einem Verkehrsdelikt.

Ein bislang unbekannter Täter löste an einem Reifen eines Volvos alle fünf Radmuttern. Der Pkw war zur Tatzeit auf Höhe der Hausnummer 19 neben der Gaststätte „Neue Schranne“ ordnungsgemäß abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zu melden.