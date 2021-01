Lock-Down bis Ende Januar und noch lÃ¤nger? SW1.News unterstÃ¼tzt gerne wieder alle Gastronomie-Betriebe!

FRANKEN – In den nächsten Tagen wird´s mutmaßlich fix, dass der Lockdown mit dem 10. Januar noch nicht endet und mindestens bis Monatsende, also weitere drei Wochen, aufrecht erhalten wird. Das bedeutet unter anderem, dass Gastronomiebetriebe, die ja schon seit Anfang November des alten Jahres geschlossen haben, weiterhin nicht öffnen dürfen.

Viele Wirtsleute halten sich nicht nur mit staatlichen Hilfen über Wasser, sondern verkaufen weiterhin: To Go lautet nach wie vor das Motto. Mancher Gastronom hat sogar einen Lieferservice. Doch auch das Abholen von guten Speisen ist ja nicht unbedingt mit großen Mühen verbunden. Hier wie da gibt´s wunderbare Gerichte auf den Karten, sei es die Pizza beim Italiener, das Gyros beim Griechen oder das Schnitzel und die Rouladen beim Fränkischen Koch.

SW1.News unterstützt gerne wieder alle Wirtsleute, die sich präsentieren wollen. Unsere aktuelle Idee lautet: Senden Sie uns an redaktion@sw1.news per Mail unter dem Betreff „Leckerer Januar“ ein Foto (bitte im Querformat) von ihrem allerbesten Speiseangebot, schreiben Sie uns, an welchen Tagen man es zu welchen Preis bekommen kann – und vor allem: Warum ein jeder unserer Leser dieses Essen nun unbedingt bestellen muss – noch im Januar.

Wir wünschen jetzt schon gute Geschäfte und guten Appetit!