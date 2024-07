Das wird ein fröhliches Wochenende: Bald beginnt das 37. Straßenweinfest in Hergolshausen

HERGOLSHAUSEN – Bereits zum 37. Mal findet am ersten Wochenende im August das beliebte Straßenweinfest in Hergolshausen statt.

Die Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit, diesen charmanten Ort, der zur Gemeinde Waigolshausen gehört, zu besuchen. Das Weinfest hast sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil des regionalen Veranstaltungskalenders entwickelt und zieht zahlreiche Besucher an.

Der Festbetrieb startet am Samstag, den 3. August, um 16 Uhr. Schon ab 17 Uhr wird die Stimmung mit Musik von den Jungen Hergolshäusern angeheizt. Ein besonderes Highlight des Abends ist die offizielle Eröffnung des Weinfests um 18:30 Uhr durch die Weinprinzessin Victoria I., die mit ihrer charmanten Art und ihrem Fachwissen über Wein die Gäste begrüßen wird. Ab 19:30 Uhr verwandelt die Band BrassBrachial das Festgelände in eine große Partyzone und sorgt mit ihrer mitreißenden Musik für ausgelassene Stimmung bis in die späten Abendstunden.

Der Sonntag, der 4. August, beginnt schon um 11 Uhr mit einem reichhaltigen Mittagstisch. Hier können die Gäste aus einer Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten wählen, darunter saftiger Spießbraten und frische Salate. Für die musikalische Untermalung des Mittagessens sorgt die Band „Hie un Hah“ und die „Waigolshäuser Zwiggerli“, die mit ihrer Musik die Gäste bestens unterhalten.

Ab 14 Uhr übernimmt der Musikverein Wipfeld die Bühne und sorgt mit einem abwechslungsreichen Programm für eine angenehme Nachmittagsunterhaltung. Die musikalischen Darbietungen laden zum Verweilen ein und bieten den perfekten Soundtrack für einen entspannten Festtag. Ab 18 Uhr geht das Hergolshäuser Weinfest langsam in die letzte Runde. Die bekannten Hergolshäuser Musikanten begleiten den Ausklang des Festes und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre, die den Gästen in bester Erinnerung bleiben wird.

Das Hergolshäuser Weinfest ist nicht nur ein Fest für Weinliebhaber, sondern bietet auch ein vielfältiges musikalisches und kulinarisches Programm, das für jeden etwas bereithält. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher und darauf, gemeinsam das 37. Straßenweinfest in Hergolshausen zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.