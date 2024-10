Das Zauberton Orchester ist zu Gast in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Am 3. November 2024 gastiert das Zauberton Orchester mit 70 Kindern und Jugendlichen in Bad Kissingen, um das 10-jährige Jubiläum mit einem großen Jubiläumskonzert zu feiern. Das Zauberton Orchester ist ein Jugendorchester, in dem Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren aus allen Bundesländern gemeinsam musizieren.

In drei verschiedenen Orchestern spielen die jungen Musikerinnen und Musiker unter der Anleitung erfahrener Musikpädagoginnen und -pädagogen aus ganz Deutschland, darunter Johannes Eckmann (Markdorf), Franziska Gräfe (Dresden), Anja Hepp-Dierig (Holzkirchen), Patricia Munoz-Vella (Dresden), Deborah Oehler (Dresden), Julia Sahle (Berlin), Yevgeny Sapohnikov (Wilhelmshaven), Lutz Schindeldecker (Blieskastel), Margret Urbig-Rajkarnikar (Stuttgart) und Dorothea von Kietzell (Augsburg).

Das Konzert bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Sibelius, Tschaikowsky und Smetana sowie kleineren Meisterwerken für Streichorchester. Mit viel Engagement und Leidenschaft haben die Jugendlichen und ihre Dirigenten dieses besondere Konzert vorbereitet.

Tickets gibt es unter badkissingen.eventim-inhouse.de

und an der Abendkasse